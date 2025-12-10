ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ! Ziraat Bankası promosyon ödemesi ne kadar, nereden ve nasıl alınır?

Emeklilere yönelik promosyon yarışının hız kazandığı bu dönemde, Ziraat Bankası da güncel promosyon tutarlarını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını bankaya taşıyanlara sunulan kampanya büyük ilgi görürken, başvurular hem mobil bankacılık üzerinden hem de şubelerden kolayca yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası'nın emeklilere sağladığı promosyon ne kadar ve başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar…
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM'ler,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.