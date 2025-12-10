ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ! Ziraat Bankası promosyon ödemesi ne kadar, nereden ve nasıl alınır?

Emeklilere yönelik promosyon yarışının hız kazandığı bu dönemde, Ziraat Bankası da güncel promosyon tutarlarını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını bankaya taşıyanlara sunulan kampanya büyük ilgi görürken, başvurular hem mobil bankacılık üzerinden hem de şubelerden kolayca yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası'nın emeklilere sağladığı promosyon ne kadar ve başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar…