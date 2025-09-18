Haberler Yaşam Haberleri ZİRAAT BANKASI PROMOSYONLARI: 2025 Eylül ayında Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve hangi koşullarda alınır?
Giriş Tarihi: 18.9.2025 10:37

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONLARI: 2025 Eylül ayında Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve hangi koşullarda alınır?

Ziraat Bankası emekli promosyonları, emekli vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Farklı bankalardan maaş alan emekliler, avantajlı tekliflerden yararlanmak için maaşlarını taşımayı araştırıyor. Promosyon ödemeleri 3 yıllık peşin şekilde yapılırken; başvurular şubelerden, Ziraat Mobil uygulaması, internet bankacılığı, ATM, SMS ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebiliyor. Peki, Ziraat Bankası’nın güncel emekli promosyon tutarları ne kadar, kaç TL oldu, nereden ve nasıl alınır? İşte ayrıntılar…

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONLARI: 2025 Eylül ayında Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve hangi koşullarda alınır?

2025 yılında emeklilere yönelik promosyon imkanları merak konusu olmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, maaş tutarına göre sunduğu promosyon seçenekleriyle araştırılan bankalar arasında öne çıkıyor. Emekliler, "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru nasıl yapılır?" sorularına yanıt ararken güncel ödeme miktarlarını da yakından takip ediyor. İşte, emeklilere sunulan promosyon ödemelerine dair detaylar…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK'ya bağlı emeklilere (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor.

Banka tarafından yapılan duyuruya göre, 3 yıllık peşin promosyon ödemelerinde şu esaslar geçerli olacak:

  • 2022 yılına ait devam eden promosyon ödemeleri için iade şartı aranmayacak, başvurular doğrudan alınacak.

  • 2024 yılı promosyon ödemeleri sırasında ise önceki döneme ait promosyon tutarları sistem tarafından otomatik olarak düşülerek işlem yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz

ARKADAŞINA GÖNDER
ZİRAAT BANKASI PROMOSYONLARI: 2025 Eylül ayında Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve hangi koşullarda alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz