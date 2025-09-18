ZİRAAT BANKASI PROMOSYONLARI: 2025 Eylül ayında Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve hangi koşullarda alınır?

2025 yılında emeklilere yönelik promosyon imkanları merak konusu olmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, maaş tutarına göre sunduğu promosyon seçenekleriyle araştırılan bankalar arasında öne çıkıyor. Emekliler, "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru nasıl yapılır?" sorularına yanıt ararken güncel ödeme miktarlarını da yakından takip ediyor. İşte, emeklilere sunulan promosyon ödemelerine dair detaylar…
Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK'ya bağlı emeklilere (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor.
Banka tarafından yapılan duyuruya göre, 3 yıllık peşin promosyon ödemelerinde şu esaslar geçerli olacak:
2022 yılına ait devam eden promosyon ödemeleri için iade şartı aranmayacak, başvurular doğrudan alınacak.
2024 yılı promosyon ödemeleri sırasında ise önceki döneme ait promosyon tutarları sistem tarafından otomatik olarak düşülerek işlem yapılacak.
Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.