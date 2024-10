Zirve 23, 2000 Üniversite Öğrencisi ile Profesyonelleri Bir Araya Getirdi!

Zirvenin Açılışını 23 Yetenek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yıldız Yaptı

Zirve 23 katılımcıları "Sesini Duyur!" temasıyla, küresel sorunlar karşısında sessiz kalmadan vicdanın rehberliğinde harekete geçmek için Volkswagen Arena'da bir araya geldi. Çağrı Yıldız bu senenin temasıyla katılımcılara, derinleşen küresel sorunlar karşısında aktif rol almaları ve seslerini duyurmaları gerektiğini hatırlattı.

Çağrı Yıldız, "İnsanın var olduğu her çağda hem iyiye giden hem de kötüye giden şeyler vardı. Günümüzde de kötüye giden şeylerin sesini daha çok duysak da ve bu bizi bazen ümitsizliğe sürüklese de her zaman olduğu gibi iyiye giden şeyler de var; kulağını ve kalbini vicdanına kapatmamış, iyi insan olma çabasında çok fazla insan var. Biz de kötüye giden şeylerin bir parçası olmaktansa her zaman iyiye giden şeylerin parçası olmayı ve iyi insan olma çabasındaki insanlarla bir arada olmayı tercih ediyoruz. Tam da bu nedenle bu sene Zirve 23'te 'Sesini Duyur' diyoruz." diye ekledi.

Zirve 23 Belirsizlik Oturumuyla Başladı, CHRO Oturumuyla ise Sektördeki Yetenek Krizi Ele Alındı!

Bu yıl da Eser Yenenler'in sunumuyla gerçekleşen Zirve 23'te iş dünyası ve sivil toplumun önemli isimleri sahnedeydi: Beko CEO'su Hakan Bulgurlu, "Belirsizlik" oturumunda sahnedeydi. Gençlerin gelecek yıllardaki belirsizliklerle ve özellikle iklim krizinin getireceği küresel sorunlarla nasıl başa çıkabileceğine ve inovasyon süreçlerinin bu zorluklar altında nasıl sürdürüleceğine dair stratejiler sundu. Ayrıca, iklim krizine dikkat çekerek şunları söyledi: "Doğanın ve dünyanın tolere edebileceği sınırları aşmak üzereyiz. Sizlerin gece yatarken bile aklında hep iklim krizi olmalı. Çünkü iklim krizi sadece küresel ısınmadan ve belirsizliklerden ibaret değil. İklim krizinin önlenmesini sizler tercihlerinizle sağlayabilirsiniz: İklimi merkezde tutan liderler seçin, paranızla oy verin. Ne demek paramızla oy vermek? Sürdürülebilirlik iddiası olan markalardan tüketerek doğal bir seçilim oluşturmak diyebiliriz. "Temiz şirketlerin" ürün ve hizmetlerinden faydalanmak bizi sürdürülebilir bir düzene kavuşturacaktır.

Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Oyuncu Ceyda Düvenci'nin moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda özellikle birçok sektörde var olan fırsat eşitsizliğine dikkat çekti. Petrol Ofisi'nin Türkiye'de gerçekleştirdiği kadın futbolu devrimine ve bu girişimin getirdiği pozitif etkiler üzerine konuşan Abbasoğlu "Bir ömür boyunca aynı rutini gerçekleştiren ve tutkularını gerçekleştiremeyen bütün kadınlarımız için profesyonel anlamda spor ekosistemine katılmanın gerçek bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum; bu fırsatların var olması, devam etmesi için çalıyoruz." dedi. Moderatör Ceyda Düvenci'nin "Gençlerle paylaşmak istediğiniz kısa ve öz mottolarınız var mı?" sorusuna; "Yağarken toplayalım ve pastayı herkes için büyütelim. Yaptığınız tüm işlerin sonunda tevekkül olsun ve anda kalmaya özen gösterin." diyerek sözlerine son verdi.

Şef Ömür Akkor ise "Vicdan" oturumunda sahnedeydi. Vicdanın, her ne iş yaparsak yapalım insanı yönlendirebilecek en değerli sorgulama biçimi ve hareket sebebi olduğunu vurgulayan Akkor, "Ben aslında restorantta yemek yaparak işimin en basit kısmını yapıyorum; savaş coğrafyalarında, dezavantajlı çocuklarımızın yanında, depremden etkilenen insanımızın yanında ve kısaca vicdanımın beni yönlendirdiği yerde olmak ise benim mücadelem ve işimin en keyifli kısmı oldu." diyerek gönüllülüğün, paylaşımcılığın iş hayatının en değerli kısmı olduğunu vurguladı: "Etrafımdaki insanlar iyiyse iyiyim, onlar memnunsa memnunum ve onlar keyifliyse keyifliyim; yalnız başıma kazandığım hiçbir şeyin takipçisi olmadım. Kısacası ben etrafımdakiler kadar iyiyim ve etrafımdakiler iyi olsun diye çalışıyorum diyebilirim."

Günün en dikkat çeken oturumlarından biri ise CHRO paneli oldu; FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula'nın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Trendyol Grubu İK Başkanı Beti Yuhay Almozlino, Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı T. Güler ve Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa sahnedeydi. İş dünyasında değişen koşullar ve yetenek yönetiminin nasıl şekillendiği üzerine derinlemesine tartışmalar yapıldı. Sektör fark etmeksizin bir yetenek krizi yaşandığına ve bugün Zirve 23 sahnesinde 2000 başarılı gençle birlikte olmanın bu yetenek krizinin ortasında büyük bir umut olduğunu ifade ettiler. Ayrıca değişen iş dünyasında insan kaynaklarının ve çalışan deneyiminin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair görüşlerini paylaştılar.

Moderatör Akan Abdula, kurumsal şirketlerin duygusal zekasının arttığını ve artık yalnızca mali büyümenin yeterli olmadığını vurgularken, şirketlerin varlık nedenlerinin sorgulandığını ve amaç odaklı çalışmanın öne çıktığını belirtti.

Trendyol Grubu İK Başkanı Beti Yuhay Almozlino, hiyerarşik bariyerleri aşan bir şirket kültürü oluşturarak genç yeteneklerin potansiyellerini en verimli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaya odaklandıklarını şu sözlerle ifade etti: "Herkesin kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği bariyersiz çalışma ortamları oluşturmaya ve genç yeteneklerin bu ortamı en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaya odaklanıyoruz." Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa ise çalışanların değişim sürecine dahil oldukları programlar tasarladıklarını ve çalışan deneyimlerinin şirket kültürünün en önemli parçası olduğunu vurguladı. Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı'sı Nazlı Tlabar Güler, organizasyon kültürünün değer setleriyle örtüşmesinin mutluluk getirdiğini ifade ederek, herkesin olduğu gibi kabul edildiği, güvenli çalışma ortamları yaratmanın önemine dikkat çekti.

Zirve 23 Öğleden Sonra Stand-Up Performansı İle Hız Kesmeden Devam Etti

Öğle arasının ardından, stand-up sanatçısı Baturay Özdemir sahnedeydi ve performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Günün diğer oturumlarında ise Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol, iş hayatında dengeyi bulmanın yollarını anlatırken, Psikolog Beyhan Budak huzurlu bir iş ve yaşam dengesini kurmanın önemini vurguladı.

Dengede kalmanın yollarına değinen Banu Deniz Çetinkol, öncelikle bireyin kendine zaman ayırmasının önemine dikkat çekti: "Kendinize zaman ayırmalısınız. Neden yeterince keyif aldığınızı, neyden motive olduğunuzu keşfetmeniz önemli. Bazı şeyleri zorla yaparız, zul gelir. Onların da neler olduğunun farkında olmalıyız. Bunun için kendimize zaman ayırmalıyız."

Hedef belirlemenin önemini de vurgulayan Çetinkol, "Önce küçük hedefler koymalıyız ve yolda gerekirse daha büyük hedefler belirlemeliyiz." dedi. Ayrıca, hayatın getirdiği zorluklar karşısında sabırlı olmanın ve yardım almanın gerekliliğini anlattı: "Yıllarca tek kişilik dev kadro gibi yaşamaya çalıştım. Böyle olmaz; yardım da edeceğiz, yardım da alacağız."

Girişimcilik Paneli ve 23 Tema Oturumları İle Alanında Uzman İsimler 2000 Genç İle Deneyimlerini Paylaştılar

Anbean Kurucusu ve 23 Yetenek Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen girişimcilik panelinde, Tiko Kurucusu ve Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, gençlerle deneyimlerini paylaştı. Sina Afra, girişimciliğin belirsizlik koşulları altında sürekli karar vermeyi gerektirdiğini belirtti ve şansın başarıdaki rolüne değinerek, "Şans, başarının ardındaki en büyük nedenlerden biri; ama denemediğiniz sürece şanslı olamıyorsunuz. Deneyin." dedi. Ayrıca, genç yaşlardaki hatalar ve deneyimlerden ders almanın önemine işaret etti.

Monster Notebook Co-CEO'su İlhan Yılmaz, Zirve 23'teki "Cesaret" oturumunda, teknoloji dünyasındaki girişimcilik fırsatlarına ve cesaretin iş dünyasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Yılmaz, özellikle teknoloji alanında inovasyonun cesaret olmadan mümkün olamayacağını vurguladı. İş dünyasında cesaretin, risk alabilme yetisi ve bilinmeyene adım atma gücü sağladığını, bu sayede yeni kapıların aralandığını ifade ederken, cesaretin bireylere özgüven kattığını, bu özgüvenin de zorluklar karşısında direnç gösterme yetisini geliştirdiğini belirtti.

Girişimcilik ekosisteminde cesur liderlerin inovasyon süreçlerinde fark yarattığını söyleyen Yılmaz; cesaretin insanlara yeni fikirleri deneme, sınırları zorlama ve mevcut koşulları yeniden değerlendirme cesareti kazandırdığını ifade etti. Bu sayede hem bireylerin hem de şirketlerin değişen piyasa koşullarına hızla adapte olabildiğini ve yenilikçi çözümler üreterek başarıya ulaştıklarını ekledi. Yılmaz konuşmasını, "Bir gün karar veren kişi olduğunuzda, içinizdeki vicdanı kaybetmeyin." diyerek tamamladı.

Ruhi Çenet, Zirve 23'te "Merak" oturumunda sahne alarak merakın insan yaşamındaki önemine ve özellikle de üretim yaratıcı gücüne dikkat çekti. Çenet, "Merak beni dünyanın dört bir yanındaki farklı yerlere sürükledi" diyerek, 20'li yaşlarının başında merakla başlayan YouTube macerasının, bugün milyonlarca izleyiciye ulaşan büyük bir medya kanalına dönüştüğünü belirtti. Bu süreçte, merakın onu yeni keşiflere ve deneyimlere yönlendiren en güçlü motivasyon olduğunu ifade eden Çenet, merakın hem kişisel hem de profesyonel yaşamında ne kadar önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.

Tutkunun, bireyin yaptığı işten keyif almasını ve bu süreçte daha azimli, yaratıcı ve kararlı olmasını sağladığını ifade eden Kaan Kural, basketbolun yanı sıra her alanda tutkunun en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Tutkuyla çalışan insanların, engelleri daha kolay aşarak hedeflerine ulaşabildiklerini ve başarılarının kalıcı olduğunu dile getirdi.

Basketboldaki değişimden söz eden Kural, "Oyun önceleri potaya yakın olmak üzerine kuruluydu fakat yıllar ilerledikçe basit bir matematik denklemi işin içine girdi: 3 > 2. Büyük koçlar önceleri bunu kabul etmedi fakat veri bilimciler, potaya yakın olunsa bile hücum başına üretilen sayılarda verim olmadığını söylüyordu. Oyun bu uyanışla yıllar içinde değişti" dedi. Ayrıca, "Basketbolun hücum ve savunma prensipleri artık bambaşka. 2000'lerin başında bu modern oyun anlayışı denendiğinde 'öyle şey mi olur' diyen ustalar vardı; bugünlerde ise modern basketbolda üçlük oyununu mükemmel oynayana usta diyoruz." ifadelerini kullandı.

Denge oturumunda konuşan İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol, bu sistem içerisinde kurduğumuz her şeyin sürdürülebilir ve dengeli olması gerektiğine dikkat çekti. Gençlere gelecekte yapacakları işler için de dileklerini aktardı: "Umarım sizlerin de, var ettiğiniz her şeyin bir diğerine hizmet ettiği gerçekten sürdürülebilir düzenleriniz, yaşamlarınız olur. Sizin de yaşamlarınız da bu dengeyi korumanızı, yaşamanızı ve yaşatmanızı dilerim."

Serdar Turan, Zirve 23'te "Devrim" oturumunda, devrimin dinamik ve sürekli bir süreç olduğunu vurguladı. Turan, "Devrim dinamiktir, devrim anlıktır; devrim zamana yayılır." diyerek, toplumsal ve endüstriyel değişimlerin aniden değil, bir dizi denemenin ve enerji birikiminin sonucunda gerçekleştiğini belirtti.

Günümüz dünyasında yaşanan belirsizliklerin artık kalıcı bir unsur olduğunu ifade eden Turan, stabil bir düzenin bozulup tekrar normale dönme düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi. "Zor bir dönemden geçiyoruz; belirsizliği kabul edeceğiz" diyerek, değişimin kaçınılmaz olduğunu ve bu değişimle başa çıkmanın yeni yollarını bulmamız gerektiğini vurguladı.

Ekonomik ve endüstriyel dönüşümlerden ayrıca bahseden Turan, serbest piyasa ekonomisinin çöküşüne işaret ederek, artık bireylerin ya da endüstrilerin tek başına bir şeyleri değiştiremediği bir döneme girdiklerini söyledi. "O kadar gelişmiş ekosistemler kurduk ki, artık bunları daha fazla büyütmeyi değil, aksine küçültmeyi konuşuyoruz." diyerek, büyük sermayelerin önümüzdeki dönemlerde daha krizli dönemlere gireceği ve radikal dönüşümlerin yaşanacağı bir dönemin eşiğinde olduğumuzu belirtti.

Zirve 23 Mezuniyet Töreni: Başarılarla Dolu Bir Geleceğe Atılan İlk Adımlar

Zirve 23'ün verimli geçen oturumları, 23 serüvenini başarıyla tamamlayan 23'lülerin mezuniyet töreniyle taçlandı. Mezunlar; tören boyunca sahnede yer alarak, 23 serüveninde öğrendiklerini gelecekte birlikte katkı sağlayacakları alanlarda kullanacak olmanın umudunu katılımcılar ile paylaşarak yaşadılar.

Zirve 23, 4. yılında da binlerce genci, iş dünyasının profesyonellerini ve girişimcileri bir araya getirerek ilham verici bir buluşma noktası oldu. Her yıl büyüyerek güçlenen bu zirve, genç yeteneklerin iş dünyasına ve topluma olan etkisini artırmayı hedefleyerek, ilham dolu yolculuğunu sürdürüyor.