Ziya Bandırmalıoğlu cinayeti davasında yeni gelişme

PARA MESELESİ 2 CAN ALDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada sanık Fuat Çakır liderliğinde, üyeleri sanıklar Ayhan Çakır, Mehmet Çakır, Engin Abdioğlu, İbrahim Baltacı ve Caner Koç olan silahlı örgüt niteliğinde olan sanıklarla, örgüte yardım eden durumunda bulunan diğer sanıklar ile maktullerin olay tarihinde alacak verecek meselesi konuşmak üzere bir araya geldikleri, alacak verecek meselesi konuştukları sırada aralarında tartışmaları üzerine çıkan silahlı olayda Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan'ın öldüğü, Fuat Çakır, Ayhan Çakır, Mehmet Çakır ve Mehmet Öksüz'ün yaralandığı belirtildi.

BANDIRMALIOĞLU VE ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ MÜEBBET TALEBİ

Mütalaada, sanık Ayhan Çakır'ın, maktuller Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan'a karşı, 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 36 yıla kadar, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 4 yıl 6 aya kadar, Fuat Çakır'ın, maktuller Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan'a karşı 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 36 yıla kadar, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 9 yıla kadar, sanık Mehmet Çakır'ın, maktuller Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan'a karşı 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 4 yıl 6 aya kadar, diğer sanıkların da, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yardım etme' suçundan değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları istendi.

"SİLAHI İLK ELİNE ALAN ZİYA'YDI"

Duruşmadaki savunmasında sanık Ayhan Çakır, "Ben olay nedeniyle yaralandım ve sakatlandım. Kendi canımızı kurtarmak için hareket ettik. Uzunca bir süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" derken, sanık Fuat Çakır ise, "Sanık Mert Muhammet'in ifadelerine de bakılırsa silahı ilk sıkan kişinin Ziya olduğu ortaya çıkacaktır. Maktul Ziya silahı ateşledikten sonra diğer maktul Şahin'in araya girip olayı yatıştırması gerekirken onun da ateş etmesi nedeniyle bu olaylar meydana gelmiştir. Olay yerinin görüntüsüne bakılırsa benim olay yerinden kaçma şansın yoktu. Olay yerinde 59

mermi patlamıştır. Biz sanıklar olarak bu mermilerle yaralandık. Bizim oradan kurtulmamız bir mucizedir. Canımızı kurtarmak için kendimizi savunduk. Ben eğer o gün alacak tahsilatı yapacak olsaydım kendi ofisimde yapardım. Bu olayda kendi canımızı korumak dışında bir şansımız yoktu" dedi. Diğer sanıkların da beraatlerini talep etmesinin ardından mahkeme, davayı erteledi.