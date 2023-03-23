Ziya Bandırmalıoğlu cinayeti davasında yeni gelişme

Kadıköy'deki lüks bir restoranda 20 Aralık günü iki farklı grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi vurulmuş, bir dönem Susurluk Dosyasında hükümlü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan olduğu ortaya çıkınca gözler olayın neden meydana geldiğine çevrilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Fuat, Ayhan ve Mehmet Çakır ile Engin Abdioğlu'nun 'Kasten öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet hapsini istenmiş, Fuat Çakıroğlu'nun 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma' ve 'Ruhsatsız silah taşım' suçundan 15 yıla, diğer şüphelilerin de 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yardım etme' suçlarından değişen oranlarda hapsİ talep edilmişti.
SANIKLAR HAKİM KARŞISINDAYDI
İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fuat Çakır, Ayhan Çakır ve Mehmet Çakır ile başka suçtan tutuklu olan Caner Koç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Mustafa Bandırmalıoğlu ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
PARA MESELESİ 2 CAN ALDI
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada sanık Fuat Çakır liderliğinde, üyeleri sanıklar Ayhan Çakır, Mehmet Çakır, Engin Abdioğlu, İbrahim Baltacı ve Caner Koç olan silahlı örgüt niteliğinde olan sanıklarla, örgüte yardım eden durumunda bulunan diğer sanıklar ile maktullerin olay tarihinde alacak verecek meselesi konuşmak üzere bir araya geldikleri, alacak verecek meselesi konuştukları sırada aralarında tartışmaları üzerine çıkan silahlı olayda Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan'ın öldüğü, Fuat Çakır, Ayhan Çakır, Mehmet Çakır ve Mehmet Öksüz'ün yaralandığı belirtildi.
BANDIRMALIOĞLU VE ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ MÜEBBET TALEBİ
Mütalaada, sanık Ayhan Çakır'ın, maktuller Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan'a karşı, 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 36 yıla kadar, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 4 yıl 6 aya kadar, Fuat Çakır'ın, maktuller Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan'a karşı 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 36 yıla kadar, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 9 yıla kadar, sanık Mehmet Çakır'ın, maktuller Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan'a karşı 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 4 yıl 6 aya kadar, diğer sanıkların da, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yardım etme' suçundan değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları istendi.
"SİLAHI İLK ELİNE ALAN ZİYA'YDI"
Duruşmadaki savunmasında sanık Ayhan Çakır, "Ben olay nedeniyle yaralandım ve sakatlandım. Kendi canımızı kurtarmak için hareket ettik. Uzunca bir süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" derken, sanık Fuat Çakır ise, "Sanık Mert Muhammet'in ifadelerine de bakılırsa silahı ilk sıkan kişinin Ziya olduğu ortaya çıkacaktır. Maktul Ziya silahı ateşledikten sonra diğer maktul Şahin'in araya girip olayı yatıştırması gerekirken onun da ateş etmesi nedeniyle bu olaylar meydana gelmiştir. Olay yerinin görüntüsüne bakılırsa benim olay yerinden kaçma şansın yoktu. Olay yerinde 59
mermi patlamıştır. Biz sanıklar olarak bu mermilerle yaralandık. Bizim oradan kurtulmamız bir mucizedir. Canımızı kurtarmak için kendimizi savunduk. Ben eğer o gün alacak tahsilatı yapacak olsaydım kendi ofisimde yapardım. Bu olayda kendi canımızı korumak dışında bir şansımız yoktu" dedi. Diğer sanıkların da beraatlerini talep etmesinin ardından mahkeme, davayı erteledi.