Zonguldak-Kozlu Sahil Yolu Proje tanıtım bilgilendirme toplantısı yapıldı

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız bazı belediye meclis adayları ile birlikte bir araya gelerek projeyi tanıttı. Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, "2024-2029 yolculuğunda 7 projemizi açıklamıştık. Bugün de 7'ncisinin lansmanını yapıyoruz" diyerek şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın en çok rağbet gösterdiği ve en çok istediği proje olan sahil yolu projesindeyiz. İnşallah bu sayede sahil hattımızı daha da genişleteceğiz. Yürüyüş alanları, bisiklet yollarımız, oturma gruplarımızla beraber güneşin en güzel battığı yer olan ilimizde manzarayı inşallah daha güzel oturup keyifli bir şekilde seyredeceğiz. Tabii sadece sahil projemiz değil, Kozlu Belediyemizle beraber düşünerek planladığımız bir batçık projemiz var. İnşallah raylı sistemle beraber hem ulaşım altyapımızı daha da güçlendireceğiz.

Hem çevre dostu hem maddi açıdan daha uygun hem de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırarak inşallah daha kısa sürelerde Zonguldak'ımız ve Kozlu'muzun arasında seyahat etme imkanlarını kendilerine sağlayacağız. Tabii bu projeyi de inşallah Ulaştırma Bakanlığımızla beraber koordineli şekilde gerçekleştirileceğiz. Sahil yolu projemiz hem Zonguldak'ımıza hem Kozlu'muza hem de bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun"