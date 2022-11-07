Zonguldak’ta özel maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama: İfadeler alındı; soruşturma savcılığımız kontrolünde sürüyor

"4 YARALIMIZ KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GELDİLER"

"Bu konuda emniyetimiz, olay olduğu andan itibaren bu işin adli yönünü savcılığımızla birlikte yürüttüler. Patlama sebebiyle ilgili bölümde bir şey söylemem, şu anda uygun olmaz. TTK'nın uzmanları yerinde incelediler. Adli bir olay olduğu için ilgililerin söylemesinde fayda var. Ama her zaman olabilecek patlamalardan birisi olduğu şeklinde bana iletilen şey. Bu tür şeylere olabilecek küçük bir kömür tozu patlaması şeklinde söylendi. Şu an itibarıyla 4 yaralımız kendi imkanlarıyla hastaneye geldiler. Hatta ilk anda patlamanın ocakta olmadığı yönünde de duyum var. İlk hastaneye geldiklerinde farklı şeyler ifade ediyorlar. Şu anda 2 arkadaşımızın tedavileri devam ediyor. Adli yönünde savcılığımız tarafından devam ediyor. İfadeler alındı; soruşturma savcılığımız kontrolünde sürüyor."