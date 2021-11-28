Zonguldak’ta yürek yakan anlar: Gözyaşları sel olup aktı



'BİZİ HEP MUTLU ETTİ'



Yusuf Taha Göktaş'ın babası Kerem Göktaş, acısını ifade etmenin çok zor olduğunu söyledi. Oğlunun yaşamı boyunca ailesini gururlandırdığını anlatan Göktaş, "Rabb'im biliyor ki bu şikayetim değil, bu benim acziyetim. Ondan geldik, ona dönüyoruz. Gözyaşımı, acımı dindiremiyorum. Bunu şikayet etmiyorum. Adını Yusuf koyduk. Yusuf yüzlü, ahlaklı olsun, diye. Gerçekten de öyleydi. Bizi hep mutlu etti, sevindirdi. Mutlu etmek için de çalıştı çabaladı. Ben senden razıyım oğlum, Allah da senden razı olsun" dedi.