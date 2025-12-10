Zonguldak’taki feci kazada ölü sayısı ikiye çıktı: Otomobil kamyonla çarpışıp ikiye bölünmüştü!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Volkan Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan İlhan Özgü (36) ile Hakan T. (43) ağır yaralı olarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Ergin'in cenazesi de hastanenin morguna kondu.