Zonguldak’taki feci kazada ölü sayısı ikiye çıktı: Otomobil kamyonla çarpışıp ikiye bölünmüştü!

Giriş Tarihi: 10.12.2025 11:57

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpıp ikiye bölündüğü kazada Volkan Ergin’in (33) hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören İlhan Özgü (36) de hayatını kaybetti.

Feci kaza, dün Zonguldak- Bartın kara yolu Çaycuma ilçesi Kayıkçılar mevkisinde meydana geldi. R.A. (56) idaresindeki çakıl taşıyan kamyona, Volkan Ergin idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil ikiye bölündü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Volkan Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan İlhan Özgü (36) ile Hakan T. (43) ağır yaralı olarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Ergin'in cenazesi de hastanenin morguna kondu.

AĞIR YARALANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören İlhan Özgü de sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi devam eden Hakan T.'nin ise tedavisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor. Ekiplerin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

