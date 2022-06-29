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Giriş Tarihi: 29.6.2022 11:50

Züğürt Ağa filmi nerede çekildi ve ne zaman? Züğürt Ağa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Züğürt Ağa filmi nerede çekildi ve ne zaman? Züğürt Ağa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

29 Haziran 2022 Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarına gelecek olan Züğürt Ağa filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler merak ediliyor. Yeşilçam’ın en ünlü ve en eski filmleri arasında yer alan filmin yönetmenliğini Nesli Çölgeçen yapmıştır. Filmin senaryosunu ise Yavuz Turgul kaleme almıştır. Peki, Züğürt Ağa filmi nerede çekildi ve ne zaman? Züğürt Ağa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Züğürt Ağa filmi 29 Haziran Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Film en eski Türk filmleri arasında yerini alıyor olup pek çok ödüle layık görülmüştür. Filmin başrollerinde Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel gibi isimler yer almaktadır. Peki, Züğürt Ağa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Züğürt Ağa filmi nerede çekildi ve ne zaman?

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU

Haraptar adlı köyün ağası, yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey bir anda tersine döner. Köylüler ağanın ambarındaki ürünleri satıp, İstanbul'a göç ederler. Bir süre sonra Ağa da topraklarını satıp İstanbul'a yerleşir. Yanında ise annesi, karısı, çocukları ve ölen babasının ikinci eşi Kiraz dışında kimse yoktur. Üstelik hayatı boyunca başkalarına hükmeden Ağa için burada yaşama tutunmak oldukça zor olacaktır. İstanbul'da yoksullaşan ve ailesinin geçimini sağlayamayan Züğürt Ağa sonunda eşi tarafından da terkedilir. Ağa'ya destek veren tek kişi ise Kiraz'dır.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ OYUNCULARI

Ünlü isimler Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel'in başrolleri paylaştığı yapımda, Atilla Yiğit, Can Kolukısa, Bahri Selin, Ayla Arslancan gibi pek çok yardımcı oyuncu da rol almıştır.

ZÜĞÜRT AĞA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Züğürt Ağa filmi 1895 yılında sinemalarda yayınlandı. Züğürt Ağa, Şanlıurfa'nın Sultantepe Köyü'nde çekildi.

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Züğürt Ağa filmi nerede çekildi ve ne zaman? Züğürt Ağa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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