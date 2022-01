Yaygın bir söz... Herkesin dilinde:

"Denizli, tekstilin başkenti."

Türkiye'nin havlu ihracatının yüzde 70'i... Bornoz ihracatının yüzde 63'ü Denizli'den.

"Ev tekstili... Ev giyimi..." Denizli birinci.







Ürünler "kaliteli." Her keseye "uygun."

Yatırım... Fabrikalar... İstihdam... Üretim... İhracat... Organize Sanayi Bölgesi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, dedi ki:

- Krizi fırsata çevirdik... Fırsat bu fırsat... Hedef yükselttik.

Gezince, gördük ki... Denizli durumdan vazife çıkarmış... Kriz döneminde büyümeye odaklanmış.

***



'Masal gibi' teknik proje

Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "yeni bir projeden" söz etti... Ve ilk kez duyduğumuz bir terim:

"Teknik tekstile dönüşüm."

Tekstil tamam da... "Teknik tekstil" neyin nesi? Uğur Erdoğan anlattı:







Amacımız... Tekstilde, "katma değeri yüksek" ürünler üretmek.

Örneğin... "Uçaklar ve helikopterlerde" kullanılan tekstil ürünlerini.

Ve... "Yanmayan" ürünler... Otomobil göğüslüğü gibi.

"Fonksiyonel özelliği" olan ürünler... Örneğin, itfaiyeci elbisesi.

Tekstilde "boyama" çok önemli... Büyük bir su kaybı... Yeni bir teknik, "susuz boyama." Buna geçiyoruz.

"Medikal tekstil." Kendi kendine eriyen sargı.

Hedefimiz... Herkesin yaptığının dışında üretim yapmak... "Kurşun geçirmez kumaş" gibi... Yüksek teknoloji... Tekstil, inşaat sektöründe bile kullanılacak... Betonun içine katılacak... Demirden uzun ömürlü.

***



Tırmanan ihracat

27 farklı sektörde 2 bin 500 çeşit ürün... 174 ülkeye ihraç ediliyor.

17 aydır, "ihracat patlaması" yaşanıyor.

2021 ihracatı, bir yıl öncesine göre yüzde 47 artmış.

2021... Ocak- Kasım ihracatı... 4 milyar doların üzerinde.

Yol TIR dolu... İstikamet Kapıkule.

Bazı TIR'lar ise... Çeşme'ye gidiyorlar... Veya Pendik'e... Gemi ile ihracat... İstikamet, "Trieste."

***



Piyasanın nabzı

İç ticaret... Küçük esnaf... Piyasa... Nabız tutmak için en uygun yer... İki çarşı:

1. Tarihi mekân... Kaleiçi. Çok renkli... Kuyumcu da var, ayakkabıcı da... Lokanta da... Hazır giyim de.

2. Şehrin göbeğinde, çok katlı, Babadağlılar Çarşısı. Tekstil üzerine aklınıza ne gelirse... Havlu, bornoz, masa örtüsü, nevresim... Çeşit bol.

Çarşılar kalabalık... Fakat, "alışveriş zayıf."

Beklenti... Halkın "alım gücünün" yükselmesi.

***



'Denizli horozu her yerde öter'

Atasözü... "Her horoz kendi çöplüğünde öter."

Ya Denizli'nin horozu? Diğerlerinden farklı... Meşhur... Şehrin simgesi... Ve korona sürecinin horozlu sloganı:

- Denizli'nin horozu her çöplükte öter.







Denizli'ye, AB Türkiye Delegasyonu Dönem Başkanı Büyükelçi Christian Berger... Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri... Ve... Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin büyükelçileri gelmişler... Örnek mi? Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang... Japonya Konsolosu Hisao Nishimaki... Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly...

Denizli'yi gezmişler... İş insanları ile bir araya gelmişler... İşbirliği ve karşılıklı ticareti artırmanın yolları konuşulmuş.

Uğur Erdoğan, hepsine birer "horoz" hediye etmiş... Maket.

Denizli hatırası... Bir horoz da bize verildi.

***



Erken seçim anketi

Olmazsa olmaz... Çarşı... Esnaf... Müşteri...

Emekli... İşçi... Kamuoyu... Sokak ne diyor?

Ve günün sorusu:

- Erken seçim için ne diyorsunuz?

Gördük ki:

1. Halkta erken seçim "beklentisi" yok.

2. Erken seçim olacağına "inanan" yok.

3. Kadın giyimi satan esnaf... Dedi ki...

"Erken seçimden söz edenler de, erken seçime gidilmeyeceğini biliyorlar... Laf olsun torba dolsun diye, boşa konuşuyorlar."

***



Araştırma konusu

İlginç... Aydın ile Denizli, "2 komşu." Aydın'ın "avantajları" var... İzmir'e yakın... Denize, limana.

Ayrıca... Ova çok verimli... Dağından bal, ovalarından yağ akıyor.

Fakat... Denizli'deki, "Girişimci ruh... Yatırım heyecanı... Üretim ve ihracat yarışması" Aydın'da yok?

Neden acaba? Araştırmakta fayda var.

***



Kadın olmadan asla

Denizli'de... Çalışan

"Kadın istihdamında" Denizli... Örnek il... Alkışlıyoruz.

"Kadın, hangi sektörlerde?" diyecek olursanız... Her yerde... Her sektörde.

***



Lojistik avantajı

Uğur Erdoğan, "Çin'e fark atıyoruz" dedi... Ve devam etti:

Pandemi döneminde bütün dünyada, "lojistik sorunu" yaşanıyor... Ulaşım... Çok önemli.

Denizli... Ürettiği ürünü, "7 günde" Avrupa'ya teslim ediyor... Çin, bunu başaramıyor.

"Lojistik" Türkiye'nin güçlü sektörü... Çok canlı... Başarılı... Ve... "Uzakdoğu'ya kıyasla" ucuz.

***



Leblebi... Kekik

Bilmiyorduk... Leblebi denince aklımıza önce Çorum geliyordu. Sonra Kütahya... Tavşanlı.

Denizli ise... Her konuda olduğu gibi... Leblebi işinde de atakta.

Türkiye'nin leblebi üretiminin yüzde 85'i Denizli'den... Biliyor muydunuz? Madem "yüzde" konusuna girdik... Devam edelim. Kekik... Sıkı durun... Dünyada üretilen kekiğin... Yüzde 75'i, "Denizli'den."

***



'Abidik gubidik işler'

Dolar yükseldi... Etiketler yenilendi...

Fiyatlar zamlandı.

Ya dolar inince... Etiketler, güncellendi mi? Fiyatlar, aşağı çekildi mi?

Tarihi çarşıda... Kaleiçi'nde... Esnafa bu soruyu sorduk.

Ayakkabıcı... "Bunlar, abidik gubidik işler" dedi:

- Bize yakışmaz... Zırt pırt fiyat artırılmaz... Ayıptır... Günahtır.

Havlucu... Bornozcu... Çamaşırcı... Berber... Hazır giyimci... Herkes sözleşmiş gibi... "Fırsatçı" yok... Fırsatçıları kınayan ise... "Çok mu çok."

***



Anadolu... Ankara farkı

Denizli'de... Gaziantep, Kahramanmaraş, Şırnak, Şanlıurfa, Konya, Adana... Organize Sanayi Bölgeleri'nde... "Canlılık" gözlüyoruz... Üretim... İhracat... Yollar TIR dolu. Ve... Ankara'ya dönüyoruz... Dinlediğimiz... "Laf laf laf... Siyaset... Erken seçim... Hakaret... Yalan dolan... Kısır çekişmeler... Tencere dibin kara, seninki benden kara."

"Ey siyasetçiler" diyoruz: -

Zahmet edip de biraz Anadolu'ya açılsanız.