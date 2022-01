Sakin bir şehir... Çarşı-pazar hareketli... Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel dostumuzun söylemiyle... "Bölge insanı keyfine düşkün."

Zaten... Şehrin değişik yerlerindeki "ışıklı yazılarda" da vurgulanıyor:

"Mutlu insanlar kenti... Kırklareli."







Üstelik... Patent ve Marka Kurumu, bu sloganı, belediye adına tescilledi.

Edirne'ye yakın... 65 kilometre.

Bulgaristan... Dereköy Sınır Kapısı, 40 kilometre.

Tarım... Hayvancılık... Ve yükselen sanayi... "Ekonomik kriz buraları teğet geçiyor."

***



Korona raporu

Vali Osman Bilgin sürekli, "sahada, halkın içinde... Okulda... Köyde... Çarşıda."

"Aşıyı" konuşuyorduk... Dedi ki:







Aşılamada ilk 5 il içindeyiz... "Aşıya direnen yok gibi."

Fakat... Vaka sayısında da ilk 5'teyiz. Nüfus çok hareketli... Hemşerilerimiz, gezmeyi, eğlenmeyi seviyor... Yemeği lokantada yiyorlar... "Omicron" ile vaka sayısı yükseldi.

***



Bir CHP hikâyesi

Mehmet Siyam Kesimoğlu... Belediye Başkanı... Eski milletvekili... Seviliyor.

"Söylemeye gerek yok, bu coğrafyada belediyeler CHP'de... Tekirdağ... Edirne... Kırklareli."

Kesimoğlu, geçen dönem, "yine başkandı."

2019 yerel seçimlerinde... "CHP, onu yeniden aday göstermedi."

Popüler... Çalışkan... "Halkta karşılığı var."

CHP'den istifa etti... "Bağımsız aday" oldu.

Ve... Kazandı... "Bağımsız" olarak sandıktan çıkan tek il belediye başkanı.

2021... CHP yönetimi Kesimoğlu'nu, "yuvaya" çağırdı... O şimdi, "yine CHP'li." Siyaset... İşte böyle bir şey... Akıl ermiyor.

***



Hayvan dostu aile

Sibel Hanım'dan söz etmezsek olmaz...

Belediye Başkanı'nın eşi. Aracı... "Seyyar hayvan hastanesi... Kedi-köpek evi... Mama deposu" gibi.

Karı-koca... "Hayvan dostu."







Evin içinde 2 kedi... Evin bahçesinde 2 köpek.

Belediye... "Beslenme noktaları" yapmış...

Kentin içinde... Ve şehir dışında... Arazide.

Sahipsiz köpeklere bakılıyor... Aşıları yapılıyor...







Kısırlaştırılıyor... Sonra özgürler.

Başkan Kesimoğlu, bir şey söyledi...

Katılıyoruz... Paylaşmalıyız:

Bazı kişiler... Yaz... Tatil... Kedi-köpek besliyor... Sonra sokağa bırakıp gidiyor... Ben bunlara hayvansever diyemiyorum.

İki ay önce köpeğimiz öldü... Hâlâ unutamıyorum... Üzgünüm.

Kedi... Köpek... Ailenin parçası gibi... Sokağa nasıl atarsın? Sende hiç vicdan yok mu?

***



Gerçek gündem ekonomi

Çarşı... Pazar... Organize sanayi... Fabrika... İş dünyası... Lokanta... Turhan Altıntel ile birlikte dolaştık.

Söz ekonomiden açılınca... Altıntel, "ilginç bir şey" söyledi... Paylaşmalıyız:

"Trakya'da... Bankada en çok vadeli mevduat olan il... Kırklareli... Para bankada uyuyor... Çok kişi babadan zengin... Yaşamayı seviyor."

Dinleyenler... Gülerek onayladılar.

Sonra... "Ekonomi konuşmaya" devam... Konuşan yine Altıntel:







Vakıfbank... Halkbank... Ziraat Bankası... Allah razı olsun, memnunuz... Faizleri aşağı çektiler.

"Ötekiler" çok farklı. Ya hükümete tepkililer... Ya da aşırı kazanç peşindeler.

"Yeni ekonomik sistem" bizce doğru... Turgut Özal'ın getirmek istediği sistem de buydu... Ama oturması zaman alacak... En az bir yıl.

"Başkası olsa" bu sistemi getiremezdi... Riskli... Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan riski seviyor.

Seçim... 2023'ten önce olmaz... "Olması için de bir sebep yok." Çevremiz kalabalıktı... Dinleyenler, "Başkan doğru söylüyor" dediler.

***



Ne almalı?

Duydunuz mu? "Meşe balı." Meşe ormanındaki arıların ürünü.

Bölgede meşhur... "Coğrafi işareti" bile var.

Unutmadan... Yolunuz düşerse, "peynir" almalısınız... Ucuz.

Ve bir de... "Kıvırcık kuzu eti... Coğrafi işaretli."

Kırklareli... Veda zamanı... Uğurlarken dediler ki:

- Hardaliyeyi yazmayı unutma be yaa... Çok önemli be yaa... Atamız bile tadına bayıldı be yaa...

***



Sevindik

Vali Osman Bilgin anlattı... "Yatırım" çok iyi.

"Çip" üretim tesisi kuruluyor... Önemli.







Türkiye'nin, "ikinci büyük kâğıt fabrikası" kuruluyor... Önemli.

Çin... Bin 500 dönüm yatırım arazisi istiyor... "Elektrikli araç üretimi" için... Elbette önemli.

***



'Gönüllü' personel

Belediyeden söz etmeliyiz... "Girişte... Kaldırımda" iki minik ev var... Kulübe... "Gönüllü personele" ait.2 gönüllü personel... Fındık ve Bomeks.







Sevimli mi sevimliler.







Belediye binasına geleni ilk karşılayanlar... Bu köpekler. Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun hayvan sevgisi, hoşumuza gitti.

***



Hardaliye

Nereye gittiysek aynı ikram... "Hardaliye...

Bir Kırklareli klasiği.""Fabrikası" bile var... Ürün, "coğrafi işaretli." Hardaliye... "Alkolsüz şarap... Üzüm suyu... İçinde hardal var... Enerji içeceği..."

"Osmanlı dönemi" ürünü... Değişik bir damak tadı.

Hardaliye ikram eden... Mutlaka sözü, "Atatürk'e" getiriyor:







Büyük Önder, Kırklareli'ne gelmiş... 1930... Hardaliye içmiş... Çok beğenmiş.

Gazi, "Hardaliye milli içki olmalı" demiş.

"Fabrikayı" gezdik...

2021... 150 bin şişe imalat...

Yurt içi... Yurt dışı... Satış iyi.

Hardaliye... 3 çeşit... Rumeli Gold... Beyaz... Ve Rose.

Klasik hardaliye... Şişesi 50 lira... Diğerleri 100.

***



Komşu bereketi

Edirne'de... "Bulgar turizmi... Alışveriş bereketi" vardı."Komşu" Kırklareli de, bu bereketten "nasibini" alıyor.

Hani... Ne derler? "Komşuda pişer, bize de düşer."

"Cumartesi pazarı" var... Mahalle arasında... Bulgaristan'dan gelen çok... Deterjan... Kuruyemiş... Tatlı... Tekstil... Peynir... Araçlarının bagajını tıklım tıklım dolduruyorlar.

***



Arka bahçe

Hava güzel... Su bol... Toprak verimli... Kırklareli, "İstanbul'un arka bahçesi."

Çok kimse gelmiş... Doğa turizmi... Yeşillikler arasında ev yapmış.

Büyük arazi alan... Çiftlik kuran... Çok.

Örneğin... Erdoğan Bayraktar... Eski Bakan... Demirci Halil Köyü'nde... Kent merkezine 7 kilometre... Villa yapmış... Cami yaptırmış... Tarım... Hayvancılık... Büyükbaş... Küçükbaş... Sera...

Burada insanın ömrü uzar.