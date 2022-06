HÜLYA GÜLER

İhracatın, her bir işlemi kuruşu kuruşuna (ya da belki cent'i cent'ine demek daha doğru) kayıtlı olduğu için ekonomik gidişatı anlatan önemli verilerin başında gelir. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) internet sitesini ziyaret edenler göreceklerdir, ana sayfada sizi bir sayaç karşılar. Üst satırda Türkiye'nin 2022 ihracat hedefinin 250 milyar dolar olduğu belirtilen sayacın gösterdiği rakam, birkaç saniyede bir sürekli değişir. Her bir ihracat işleminin kayda girmesiyle birlikte sayaçtaki 250 milyar dolar hedefine ne kadar kaldığını gösteren rakam da düşer. Bu yazıya başladığımda TİM'in internet sitesini açtım. Sayaç, 2022'nin bitmesine 6 ay 20 gün 12 saat kaldığını söylüyordu. Dakika ve saniyeleri de gösteren sayaca ilk baktığımda 250 milyar dolar hedefini yakalamak için 149 milyar 372 milyon 812 bin dolar kaldığını gösteriyordu. Rakamların hızla değiştiğini fark edip fotoğrafını çekinceye kadar baktım ki rakam 411 bin dolar düşmüştü bile. Yani hedefimize 411 bin dolar daha yaklaşmıştık. Sayaca bir de yazıyı bitirince bakarım deyip, konuya girmeye karar verdim.

Önce bir cümleyle 27 sektör, 61 İhracatçı Birliği ile 100 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden TİM'in anlam ve önemini özetleyelim:

Türkiye'nin dış ticaretine yön vermek,

İhracat politikasını belirlemek,

Pazar çeşitliliğini geliştirmek ve

Uluslararası arenada ihracatçıların rekabetini kolaylaştırmak.

Nihai hedef ise elbette dış ticaret fazlası veren bir Türkiye.



MUSTAFA GÜLTEPE TEK ADAY

Yarın işte Türkiye'yi bu önemli hedefe taşımayı misyon edinmiş TİM'in, İhracatın Şampiyonları ödül töreni var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törende Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı açıklanacak. Ancak ihracatçıların tek heyecanı bu değil, yarın aynı zamanda ödül töreniyle birlikte TİM'in olağan genel kurulu da gerçekleşecek. Genel kurulda pandemiden bu yana rekor üstüne rekor kıran ihracat ailesinin çatı örgütü TİM'in başkanı değişiyor. 2018'den bu yana TİM Başkanlığı görevini yürüten İsmail Gülle'nin faaliyet gösterdiği sektör olan tekstil ve hazır giyim komitelerinde başkan seçilememesi dolayısıyla aday olamadığı seçimlere, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe'nin tek aday olarak katılması bekleniyor. Gültepe'nin daha önce TİM başkanlığı için adı geçen diğer tüm adaylarla görüştüğü ve seçime tek adayla gidilmesi konusunda fikir birliği oluştuğu belirtiliyor. Eğer yarın sabaha kadar sürpriz bir gelişme olmazsa TİM'in yeni başkanı Mustafa Gültepe olacak.



50 MİLYON DOLAR DAHA YAKLAŞTIK

İhracat rekorlarına devam mesajı vermesi beklenen Gültepe'nin başkanlığı sürecinde özellikle dijital dönüşüm ve yeşil mutabakata hazırlığa odaklanması bekleniyor.

İnanmayacaksınız ama ben TİM'le ilgili bu kısa bilgileri paylaşıncaya dek sitesindeki sayaç 149 milyar 322 milyon 77 bin dolara geriledi. Yani 1.5- 2 saatte 50 milyon 324 bin dolarlık ihracat kayda geçti ya da hedefimize 50 milyon dolar daha yaklaştık. Üstelik bir cumartesi günü.

Bu rakam her ihracat işlemi gibi bizlere ve gelecek nesillere en basit ifadeyle iş demek, ülkemize kalkınma demek.

O nedenle durmaksızın çalışan-üreten tüm iş insanlarımızın ve ihracatçılarımızın yolu açık olsun diyor ve bu vesileyle ülkemizin ihracat ailesinden Eczacıbaşı Holding'in, bir fuara katılmak üzere bulundukları İtalya'da helikopter kazasında dün hayatlarını kaybeden Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri yöneticilerine Allah'tan rahmet diliyorum.