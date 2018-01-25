Başlıktaki lafın devamı "Sussam gönül razı değil" diye devam eder, bilirsiniz..

Trafik yazılarım aynen böyle..

1990'da bu köşeye başladığımdan beri yazıyorum. Bir adım ileri gitmedik..

Samet Koral adlı okurun mektubunu okurken hatırladım, şair sözünü.. (Fuzuli..)

Mektubu sizinle paylaşmaya karar verdim.. Buyrun..

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