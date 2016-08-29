FETÖ / PDY'nin finans ayağına yönelik düzenlenen aralarında iş adamı Abdullah Büyük'ün de şüphelisi olduğu "himmet" soruşturması kapsamında 5 şirkete daha kayyum atandı.

GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞLATILAN SORUŞTURMA



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında iş adamı Büyük'ün de bulunduğu bir grubun Üsküdar Libadiye'deki "isimtescil.net" isimli iş yerinde, bir iş merkezinde, FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finansal destek sağlamak için toplantılar yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016 tarihinde şüpheli Büyük'e ait olduğu belirlenen İsim Tescil İnternet Teknolojileri A.Ş, İsim Tescil Bilişim A.Ş, FBS Bilişim Çözümleri Limited Şirketi, FBS Dijital A.Ş ile MCS Taşımacılık Organizaszyon ve Reklam Turizm Ticaret Limited Şirketi adlı 5 şirkete kayyum atanmıştı.



KAYYUMLAR 5 ŞİRKET DAHA TESPİT ETTİ



Atanan kayyumlar yaptıkları inceleme sonucunda şüphelilerle doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantısı bulunan 5 şirketin daha olduğunu belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcılık yeni belirlenen 5 şirket için de kayyum atanmasını talep etti.

FETÖ’NÜN SAHTE ‘TESCİL’Lİ ELEMANI

HER SALI AKŞAMI TOPLANILARAK...



Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği kararında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Üsküdar'da faaliyet gösteren iş yerinde her salı akşamı toplanılarak terör örgütüne himmet, kurban bağışı, gazete ve dergi abonelikleri ile siyasi olarak neler yapılabileceği hususlarının görüşüldüğünün belirtilmesi üzerine mahkemeden arama, el koyma, inceleme kararı alındığını hatırlattı. Karada, bu kapsamda 1 Eylül 2015 tarihinde söz konusu şirkette arama yapıldığı belirtildi.



Soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı tespit edilen 5 şirkete daha önce kayyum atandığı ifade edilen kararda, şirketlerde yapılan incelemede şüpheli olan aynı şahısların doğrudan veya dolaylı olarak 5 şirketle daha bağlantısı olduğunun tespit edildiği anlatıldı.



SUÇ İŞLEMEYE DEVAM EDİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN



Hakimlik, soruşturmanın sağlıklı yapılabilmesi, delillerin yok edilebilmesinin önüne geçilmesi ve suç işlemeye devam edilmesinin önlenebilmesi için söz konusu şirketlere de kayyum atanmasının talep edildiğini belirterek, önceki şirketlere atanan kayyumların bu şirketlerde de yönetim kurulu yetkilerine sahip olacak şekilde atanmalarına karar verdi.



5 ŞİRKETE DAHA ÖNCEKİ KAYYUMLAR ATANDI



Sulh Ceza Hakimliği, önceki şirketlere atanan kayyumlar İmran Okumuş, Sezai Çiçek,Hüseyin Yaşar, Aytekin Karahan,Ertuğrul Erdoğan, İsmail Gülen ve Levent Küçük'ün yeni tespit edilen 5 şirket olan Enkay Ambalaj Sanayi ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Fins Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ölçü Bilişim Limited Şirketi, BS Bilgi Teknolojileri AŞ ile Dijital Arıtma Teknolojileri Dış Ticaret Limited Şirketi'nde yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim organının tüm yetkilerine sahip olacak şekilde görev almasına karar verdi.



TÜRKİYE'YE İADE EDİLMİŞTİ



Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yurt dışına kaçan iş adamı Abdullah Büyük, kaçtığı Bulgaristan'dan sığınma talebi reddedilerek Türkiye'ye 10 Ağustos 2016 tarihinde iade edilmişti. Büyük'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.