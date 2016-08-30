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Mehmet , Apple'ı 'ye davet etti

  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 16:25 Güncelleme Tarihi: 30.8.2016 17:51
Mehmet Şimşek, Apple'ı Türkiye'ye davet etti
Mehmet Şimşek, Apple'ı Türkiye'ye davet etti

Başbakan Yardımcısı , AB'den 13 milyar euro ceza alan Apple'ı 'ye davet etti.

CEZA SONRASI TÜRKİYE'YE DAVET

Avrupa Birliği (AB), teknoloji devi Apple'a İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı 13 milyar euro geriye dönük vergi borcu çıkardı.

AB'nin kararı sonrası Başbakan Yardımcısı Mehmet 'ten Apple'a davet geldi.

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Apple 'ye taşınmalı. Avrupa Birliği'nin bürokrasisi ile uğraşmadan daha cömert vergi teşvikleri sağlamaktan mutluluk duyarız" dedi.

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