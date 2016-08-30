Mehmet Şimşek, Apple'ı Türkiye'ye davet etti

Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB'den 13 milyar euro ceza alan Apple'ı Türkiye'ye davet etti.

CEZA SONRASI TÜRKİYE'YE DAVET

Avrupa Birliği (AB), teknoloji devi Apple'a İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı 13 milyar euro geriye dönük vergi borcu çıkardı.



AB'nin kararı sonrası Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Apple'a davet geldi.



Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Apple Türkiye'ye taşınmalı. Avrupa Birliği'nin bürokrasisi ile uğraşmadan daha cömert vergi teşvikleri sağlamaktan mutluluk duyarız" dedi.

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