İşadamı Hami Çatalyürek teslim oldu

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans ayağına yönelik operasyonda serbest bırakıldıktan sonra hakkında tutuklama kararı çıkarılan iş adamı Hami Çatalyürek, İzmir Adliyesine giderek teslim oldu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden Hami Çatalyürek, savcılığın itirazı üzerine, mahkemenin verdiği tutuklamaya yönelik kararın ardından aranıyordu.
Çatalyürek, bugün İzmir Adliyesine giderek, teslim oldu.
Soruşturma kapsamında aralarında mahkemeye sevk edilen Küçükbay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyelerinden Abdullah Kavuk'un oğlu Metehan Kavuk ve Karakaş Atlantis Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Karakaş'ın da bulunduğu 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı.
Gözaltına alınan 6 zanlı tutuklanmıştı.