Petrol savaşında cepheler değişiyor

Petrolde müttefikler de değişiyor cepheler de. Rusya’yı zora sokmakla suçlanan Suudi Arabistan, dün bu ülkeyle işbirliği anlaşması imzaladı ve petrolü 49.4 dolara yükseltti. Aynı anda İran üretimi artıracağını açıkladı

Günde 10.67 milyon varili petrol piyasasına veren Suudi Arabistan, geçtiğimiz iki yılda arzı özellikle azaltmayıp petrol fiyatlarını düşük tuttuğu ve Rusya ekonomisini zora soktuğu için suçlandı. Rusya'ya yönelik ekonomik ambargoyla beraber yürüyen bu hamlenin iki tarafı dün öyle bir bildiriye imza attı ki tüm teoriler alt üst oldu. Suudi Arabistan ve Rusya, üretimin sınırlanması dahil olmak üzere petrol piyasasında işbirliği anlaşması imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman G20 Zirvesi'nin yapıldığı Çin'in Hangzhou kentinde anlaşmayı imzaladı.

ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Suudi mevkidaşı Halid el Felih'in imzaladığı bildiri metnine göre, Rusya ve Suudi Arabistan petrol pazarının izlenmesi için bir çalışma grubu oluşturacak. Bu çalışma grubu pazarın istikrarının sağlanması için önerilerde de bulunacak.

50 DOLARA DAYANDI

İşbirliği anlaşmasıyla birlikte küresel arz fazlasının hafifleyeceği beklentisi, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Petrol fiyatı yüzde 5 gibi büyük bir oranda artarak gün içinde 49.4 dolar seviyesini gördü. Daha sonra 47 dolar düzeyine gerilese de günü artıda kapattı. Rusya ile Suudi Arabistan arasında bu kritik imzalar atılırken İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), piyasada talep olması halinde, ham petrol üretimini gelecek birkaç ay içinde günde 4 milyon varile çıkarmaya hazır olduklarını açıkladı. NIOC Uluslararası İlişkiler Direktörü Mohsen Ghamsari, yaptığı açıklamada, "Piyasa talebine bağlı olarak ham petrol üretimimizi artırabiliriz" dedi. İran yaptırımlar öncesi üretim miktarı olan 4 milyon varil düzeyine çıkmak istiyor. Şu andaki günlük üretimi ise 3.8 milyon varil.

DÜŞÜK FİYAT CAN YAKMAYA DEVAM EDİYOR

Petrole bağımlı Rusya ile Suudi Arabistan dün görüştü ve ortak hareket etme kararı aldı. Bu kararın ardından 50-60 dolar seviyeleri telaffuz edilmeye başlandı ama birçok ülke hâlâ düşük petrol fiyatlarının acısını yaşıyor. Norveç ekonomisi durgunluğa girerken Nijerya ekonomisinde yavaşlama gittikçe derinleşiyor. Norveç'te ikinci çeyrek büyümesi sadece yüzde 0.4 oldu. Nijerya'da da ikinci çeyrekte büyüme yüzde 2'de kaldı. Petrol arzında diğer önemli gelişme de Libya cephesinde yaşanıyor. Libya'da kurulan mevcut hükümet Birleşmiş Milletler ile yaptığı anlaşma ile tekrar üretime ve satışa başlayacak. Böylece arzdaki artış ile fiyatlarda aşağı yönlü baskı bekleniyor.

OPEC KASIMDA TOPLANIYOR

Rusya'nın üye olmadığı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bu ay Cezayir'de petrol piyasasındaki arz fazlasının da görüşüleceği gayri resmi bir toplantı düzenleyecek. Üye ülkelerin resmi toplantısı ise kasım ayında Viyana'da yapılacak.