Rus turistlerden Türkiye'ye büyük talep

Türkiye’ye yönelik charter uçuşlarda doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı, biletler rekor hızda tükendi.

Rusya Tur Operatörleri Derneği, Türkiye'ye yönelik charter uçuşlarda doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını, biletlerin rekor hızda tükendiğini açıkladı.

Rusya Tur Operatörleri Derneği (ATOR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye yeniden başlatılan charter uçuşlara yönelik talebin yoğun olduğu belirtildi.

Rusya'nın bazı bölgelerindeki talebe yetişebilmek için fazladan uçuşlar gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Türkiye'ye yönelik charter uçuşlarda doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığı, biletlerin rekor hızda tükendiği ifade edildi.

TATİLİNİ TÜRKİYE'DE GEÇİREN RUSLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rus turizm şirketlerinin yetkilileri de Türkiye'de tatillerini geçiren turistlerden son derece olumlu yorumlar aldıklarını, kendilerine iletilen herhangi bir şikayetin söz konusu olmadığına dikkati çekti.

Rus turistlerin en fazla "herşey dahil" sisteminin geçerli olduğu 5 yıldızlı otellerdeki tatil paketlerine talep gösterdiği belirtilen açıklamada, ekim ayı için de toplam kotanın yüzde 20'sinin satıldığı bildirildi.

Rus hükümeti 28 Ağustos'ta aldığı kararla, uçak krizinin ardından getirilen Türkiye ile charter uçuşlarına yönelik yasağı kaldırmıştı.

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