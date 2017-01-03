Dış ticaretin yüzde 15’i yerel parayla yapılacak

Yerel parayla ticaret kapsamının genişletilmesi gerektiğinin altını çizen Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Toplam dış ticaretimizin yüzde 15’ini milli parayla yapmayı hedefliyoruz” dedi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yerel parayla ticaretin kapsamının genişletilmesinin hedeflendiğini söyledi. Zeybekci, "Rusya ve İran yerel para birimleriyle yapılacak olan ticaret teknik anlamda olumlu ilerliyor. Bunun kapsamını genişleterek devam ettirmek istiyoruz. 430 milyar dolar seviyesindeki toplam dış ticaretimizin yüzde 10-15'lik kısmını milli paralarla yapabilir hale gelmeyi hedefliyoruz" dedi. Rusya ile yaş meyve-sebze ticaretinin henüz başlamamış olmasından rahatsızlık duyduklarını belirten Zeybekci, bu konuya odaklandıklarını aktardı. Yaş meyve sebze ticaretinde kısmi bir açılma olduğunu ve bunu genele yaymak istediklerini belirten Zeybekci, şunları anlattı: "Sebzede domatesten diğer kalemlere kadar, meyvede de üzüm ve diğerlerinde maalesef bir açılma yok. İlaveten taşıma kotalarında sıkıntı devam ediyor, Türk TIR'ları hâlâ çalışamıyor. Türk firmalarının Rusya'daki personelleriyle ilgili vize problemleri ve çalışma izinleriyle ilgili sıkıntılar sürüyor. Bunların bir an önce çözülmesi yönünde çalışmalarımız sürüyor."



İRAN İLE LİSTE GENİŞLEYECEK

İran ile ilişkilerdeki son durumla ilgili de bilgi veren Zeybekci, "Geçen hafta Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesiyle ilgili bilgi paylaşacaktık. 265 ürünlü listeyi 400'e çıkarmayı planlıyorduk. Teknik anlamda yüzde 100'e yakın bir uzlaşma var ama İran Başbakanı'nın Türkiye ziyaretinin iptal olmasıyla son noktayı koyamadık. Ancak İran tarafının ilgili Bakanı ile mutabakatımız var. Son bir görüşmeyle finalize edeceğimizi düşünüyoruz."



İSTİHDAM 'KUR'DAN DAHA ÖNEMLİ

Enflasyon sepeti konusundaki görüşleri sorulan Zeybekci, şu değerlendirmeleri yaptı: "Dünyada gıda enflasyonunun en hareketli, en yüksek olduğu ülkelerden biriyiz. Bu etken bir başka negatif etki, bir de sepette gıdanın payı son derece yüksek. Türkiye'deki enflasyona gereksiz bir etki yarattığına, bunun da ülkeye maliyeti olduğuna inanıyorum. Bu görüşlerimi Gıda Komitesi'nde dile getirmeye devam ediyorum." Kurdaki gelişmeleri de değerlendiren Zeybekci, kurun birçok etkisi olduğunu ama bunun kalıcı olmadığını söyledi. Kurun en yüksek seviyesinden alınarak ekonomiye fatura çıkartılmasının matematiğe aykırı olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Kur önemsizdir demiyorum ama büyüme, istihdam, enflasyon, ihracat, cari açık ya da dış ticaret açığı kadar önemli değildir" şeklinde konuştu.



YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ YÜKSEK

Zeybekci, yabancı yatırımcılarla yüksek teknoloji, metalürji kimyasalları konularında görüşmelerin sürdüğünü, Türkiye'nin her yerinde yatırımla ilgili proje bazlı destek görüşmeleri yürüttüklerini belirtti. Zeybekci, "Dünyada global şirketlerle tek tek görüşüyoruz" dedi.