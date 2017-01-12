Berat Albayrak: "Yerli kömür doğalgazın payını azalttı"

Türkiye, cari açığı azaltmak ve yeni istihdam sağlamak için başlattığı yerli enerji yatırımlarının meyvelerini toplamaya başladı. 2016’da yerli kömürden elektrik üretimi arttı, doğalgazın payı azaldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “2016’da yerli kömürden elektrik üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 23 artış sağladık. 2016’da tüm yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 46’dan yüzde 49.3’e çıkararak bir rekor kırdık. Bu artışı sağlarken, doğalgazın elektrik üretimindeki payını azalttık” dedi.

Türkiye, son dönemde, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını artırarak hem cari açığı azaltmayı, hem de istihdamı artırmayı hedefledi. Bu kapsamda, yerli kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı da giderek arttı.

YERLİ KÖMÜR ATAĞI

2016 yılındaki elektrik üretim rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak, enerjide hedefi "daha çok yerli, daha çok yenilenebilir" olarak belirlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda getirdiğimiz desteklerle, 2015 yılına göre yerli kömürden elektrik üretimimizi 36 bin 180 GWh'ten, 44 bin 586 GWh'e çıkardık. Yerli kömürden elektrik üretimimizi bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında artırmış olduk. 2016 yılında, 2015'e göre tüm elektrik üretimimizde 10 bin 500 GWh'lik artış gerçekleşti. Bu artışın, yaklaşık 8 bin 400 GWh'ini yerli kömürde gerçekleştirdiğimiz artıştan sağladık."

2016 yılı elektrik üretiminde tüm yerli kaynakların payını yüzde 49.3'e çıkardıklarını kaydeden Albayrak, "Bu alanda bir rekor kırmış olduk. 2015'te 120 bin 355 GWh olan yerli kaynaklardan elektrik üretim miktarını yüzde 11'lik bir artışla, 134 bin 297 GWh'e yükselttik" diye konuştu.

DOĞALGAZIN PAYI DÜŞTÜ

Son 14 yılda, 123 bin GWh düzeyinde elektrik üreten bir seviyeden, 272 bin GWh'in üzerinde bir üretim büyüklüğüne gelindiğini kaydeden Albayrak, "Elektrik üretiminde son 14 yılda, iki katından fazla bir artışa ulaşılırken, yerli kaynaklardan üretimin payındaki artış, ithal kaynakların payındaki artıştan daha fazla oldu. Cari açığımıza en çok etki eden, ithal enerji kaynaklarımızın başında gelen doğalgazın, elektrik üretimindeki payında ise düşüş sağladık. 2015 yılında doğalgazdan 99 bin 219 GWh elektrik üretirken, 2016 yılında gerçekleşen azalış ile doğalgazdan üretim 88 bin 609 GWh oldu. Yani doğalgazdan üretimde yüzde 10'dan fazla düşüş gerçekleştirdik. Yani hem elektrik üretimimizi artırdık, hem de elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda azalma sağlayarak, enerji üretimimizin cari açık üzerindeki etkisini azaltmış olduk" diye konuştu.

'YENİLENEBİLİR'İN PAYI 3'TE 1 ARTTI!



2016 yılında bir önceki yıla göre yenilenebilir enerjinin (rüzgar, güneş, biokütle, jeotermal) payını yüzde 31 oranında artırdıklarını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, şunları kaydetti:



"Bu yıl hem rüzgarda, hem de güneşte yapacağımız YEKA ihaleleri ile yapısal bir dönüşüm hedefliyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini ileri taşırken, bunu yerli teknolojilerle sağlamış olmak istiyoruz. Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz ve dünyanın, özellikle gelişmiş ülkelerin, hâlâ elektrik üretiminde birincil kaynak olarak başvurduğu kömürü kullanmamız gerekiyor."



Milliyet'in haberine göre yerli kömürün ve yenilenebilir kaynakların payının artılması kapsamında, 2017'nin ilk aylarında Çayırhan B sahası ve Çayırhan B termik santrali ile güneş enerjisinde Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri gerçekleştirilecek.



Bakan Albayrak, yapılan çalışmalarla, Avrupa'nın 2024 ve sonrası için öngördüğü emisyon kriterlerinin çok daha altında, çevreci kriterlerle enerji maliyetlerinde de sağlanacağını söyledi.