Kanal İstanbul için ilk kazmayı bu sene vuracağız

Ulaştırma Bakanı Arslan, Kanal İstanbul projesinde güzergâh için 5 alternatif belirlediklerini söyleyerek, “Finansman modelini çalışıyoruz, bu yıl ilk kazmayı vururuz” dedi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin vizyon projelerinden Kanal İstanbul için ilk kazmayı bu yıl vurmayı hedeflediklerini söyledi. Güzergâh için şu ana kadar 5 alternatif belirlediklerini ve finans yöntemi modeli üzerinde çalıştıklarını kaydeden Arslan, "Diğer küçük projeler gibi 3-4 yılda bitebilecek bir proje değil. Bu süreyi de dikkate alarak bir an önce başlamak istiyoruz. Güzergâh, 42- 43 kilometrelik bir mesafeye sahip olacak" dedi. aHaber'de Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Arslan, inşaat aşamasında çıkacak 1.7 milyar metreküp toprağı hem tarımsal amaçlı hem de yapay ada yapımında kullanacaklarını ifade etti. Arslan, "Kanal İstanbul dahil ülkemizin yaptığı birçok büyük projeye kaynak oluşturmada Varlık Fonu, klasik alıştığımız ticari kredilerin dışında çok daha uygun şartlarda bize imkânlar sağlayacak" diye konuştu. PTT, TÜRKSAT ve Türk Telekom'un Hazine hisselerinin Varlık Fonu'na devredildiğini hatırlatan Arslan, "Bu şirketlerin işlerini bakanlığımız yapacak" dedi.



3. HAVALİMANI'NIN YÜZDE 42'Sİ BİTTİ

İstanbul'da yapılan yeni havalimanının yüzde 42'sinin tamamlandığını, bir gecikmenin söz konusu olmadığını söyleyen Arslan, "Hedefimiz 2018'in ilk çeyreğinde 1. fazı devreye sokmak" diye konuştu. Arslan, Rize-Artvin Havaalanı projesinde de sözleşmenin imzalandığını söyledi.