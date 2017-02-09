Türkiye'den Pakistan'a enerji yatırımı!

Pakistan'ın en büyük eyaleti Pencap hükümeti ile Zorlu Enerji Grubu arasında 200 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Pencap hükümetinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla Lahor kentinde düzenlenen törende Zorlu Enerji Holding ile imzalanan mutabakat zaptına göre, Zorlu Enerji Grubu, Bahavalpur kentinde bulunan Kaydi Azam güneş parkında 200 megavatlık güneş enerjisi santrali kuracak.

Törende konuşan Şerif, eyalet hükümetinin Türk şirketine tüm kolaylığı sağlayacağını vurgulayarak iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının karşılıklı gelişen ekonomik ilişkilerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Öte yandan, yetkililer, projenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Taraflar, geçen ay da Bahavalpur kentinde 100 megavatlık bir enerji santrali kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Söz konusu projenin haziran ayında tamamlanması planlanıyor.