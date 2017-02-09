Türkiye’nin enerjisine finans devlerinden güven

Finansın devleri Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. TANAP için Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalanırken, Enerji Bakanı Albayrak 3 milyar dolarlık yeni bir finansmanın haberini verdi

Uluslararası finans kuruluşları, ekonomik ve siyasi algı operasyonlarına rağmen 2023 vizyonuna sıkı sıkıya sarılan Türkiye'ye güvenlerini, kritik öneme sahip enerji sektörüne sağladıkları finansmanla bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için BOTAŞ'a vereceği 400 milyon dolarlık kredi için imzalar atılırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 3 milyar dolarlık yeni bir finansman paketinin de müjdesini verdi.

TANAP PROJESİ İÇİN İMZALAR ATILDI

KÜRESEL BARIŞA KATKI

Kredi anlaşmasının imza töreninde konuşan Bakan Albayrak, proje kapsamında atılan imzaların sadece enerji piyasaları değil, ekonomi ve finans piyasaları açısından da önemli olduğunu vurguladı. Albayrak, "Bugün, Türkiye'nin uzun yıllardır süregelen ve enerji piyasalarında 3 amaca hizmet eden projelere destek olma motivasyonunun ete kemiğe bürünmüş hali olan projede imzalar atılıyor" dedi. Bakan Albayrak, "Ayrıca eğer proje, bölgesel ve küresel enerji piyasalarının arz ve güvenliğine hizmet ediyorsa ve belki de en önemlisi küresel refaha, barışa ve huzura katkıda bulunuyorsa, biz Türkiye olarak böyle her projenin tarafı olduğumuzu açıklamıştık" diye konuştu.

3 MİLYAR $ YOLDA

TANAP'ın geliştirildiği bölgede on yıllardır hayal edilen bir proje olduğuna dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti: "Türkiye'nin böyle bir finansman paketiyle 2017'ye güzel bir başlangıç yapması, ekonomimiz açısından çok önemli. Ama ben bugün burada piyasalar açısından bir güzel haberi daha paylaşmak istiyorum. Enerji çerçevesinde ekibimizin sadece Dünya Bankası değil uluslararası yatırım bankaları noktasında yürüttüğü enerji projeleriyle ilgili yaklaşık 3 milyar dolarlık bir finansman paketini 2017 itibarıyla inşallah hayata geçirmeyi hedefliyoruz." Albayrak, yerli kaynaklarla elektrik üretiminin büyük oranda arttığını belirterek, "Bu yıl yüzde 49.3 ile elektrik üretiminde yerlilik oranında önemli bir başarıya imza attık" ifadesini kullandı. Bakan Berat Albayrak dün Trabzon AK Parti İlçe başkanlarıyla da bir araya geldi. Görüşmede Trabzon'un enerji alanındaki sorunları ve yatırımlar görüşüldü.



TUZ GÖLÜ'NE İLK GAZ

Türkiye'nin son dönemde doğalgaz arz güvenliğini sağlamak için attığı adımları da hatırlatan Enerji Bakanı Berat Albayrak, "Cuma günü Tuz Gölü depolama tesisinin ilk gaz basma işlemini Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle hayata geçireceğiz. Türkiye, kaynak çeşitliliği ve büyük projeler noktasında bir tarafta TANAP, diğer tarafta Türk Akımı, diğer boru hattı projeleri ve Doğu Akdeniz gazının Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması noktasındaki projelerin en güçlü destekçisi ve tarafı olmaya devam ediyor ve edecek" dedi.

TANAP'TA İLK GAZ SENEYE

MALİYET: 8.5 milyar $

KAPASİTE: 31.5 milyar metreküp

UZUNLUK: 1.850 kilometre

TAŞINACAK GAZ: 16 milyar metreküp

BAŞLANGIÇ NOKTASI: Şahdeniz II Sahası

TÜRKİYE'YE GİRİŞ NOKTASI: Türkgözü



TÜRKİYE KİLİT PARTNER

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller, TANAP'ın enerji güvenliği ve kaynak çeşitliliği açısından stratejik bir proje olduğunu belirterek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye son 10 yılda 6 milyar dolarlık finansman sağladığına dikkat çekti. Muller, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de kilit partnerlerimizden biri olacağını öngörüyoruz" dedi. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan da TANAP için sağlanan söz konusu finansmanın 5 yıl geri ödemesiz 19 yıl vadeli olacağını söyledi.