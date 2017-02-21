İşadamlarına yeşil pasaport müjdesi!

İhracatçıya yeşil pasaport kararının dün Bakanlar Kurulunda imzadan çıktığını bildiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yakında dağıtıma başlanacağını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ihracatçıların merakla beklediği 'yeşil pasaport'la ilgili açıklama yaptı.

Tüfenkci, bakanlık toplantı salonunda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

"İSTİKRAR İŞ ADAMLARI İÇİN ÖNEMLİ"

Burada konuşan Tüfenkci, istikrar ve güvenin en fazla iş adamları için gerekli olduğunu vurgulayarak, "Koalisyonların ve hükümetsiz kalmanın Türkiye'de maliyetini biliyoruz. Parlamenter sistemin darbeler ürettiğini de yaşayarak gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, mevcut sistemin vesayet odaklarına açık olduğunu belirterek, sistemin her zaman kriz yaratabileceğini vurguladı.

"YEŞİL PASAPORT İMZADAN ÇIKTI, YAKINDA DAĞITILIR"

Sistemin bürokratik zorluklarından bahseden Tüfenkci, "2016'da alınan kararlar ancak 2017'de hayat geçirilebiliyor. İhracat seferberliği ile ilgili yapmış olduğumuz teşvikler ve uygulamalar daha hayata geçmedi, yeni yeni geçiyor. İhracatçıya yeşil pasaport kararı Bakanlar Kurulunda dün imzadan çıktı, yakında dağıtılmaya başlanır." diye konuştu.