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Kredi kartı kullanıcıları dikkat!

  • Giriş Tarihi: 24.2.2017 20:44 Güncelleme Tarihi: 24.2.2017 20:46
Kredi kartı kullanıcıları dikkat!
Kredi kartı kullanıcıları dikkat!

TCMB: Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada:

"Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla
karşılamaları menfaatlerine olacaktır. " ifadelerine yer verildi.