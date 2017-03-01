460 bin KOBİ’ye 11 milyar TL destek

Çiftçilere 13 milyarlık destek müjdesi veren Başbakan Binali Yıldırım, 460 bin KOBİ’ye de KOSGEB aracılığıyla 3 yıl vadeli, faizsiz toplam 11 milyar liralık nakit kaynak sağlanacağını söyledi

Referanduma gidiliyor diye her şeyi bırakıp, işi gücü rafa kaldırmadıklarına işaret eden Başbakan Binali Yıldırım, kalkınma projelerinin devam ettiğini belirtti. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, çiftçilere yönelik bir müjde vermek istediğini belirterek, "Bu yıl içinde üreticilerimize toplam 12.8 milyar lira ödeme yapacağız. Mazot ve gübre desteğini bu ay ödeyeceğiz. Çiftçilerimiz hazırlıklarını yapsınlar" diye konuştu.



3 YIL VADE, SIFIR FAİZ

KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lere gerekli şartları sağlamaları durumunda 3 yıl vadeli, faizsiz 50 bin liraya kadar kredi verileceğinin açıklandığını belirten Yıldırım, 460 bin 167 işletmeye bu krediyi verme kararı aldıklarını, işlemlerin de başladığını söyledi. Yıldırım, "Bu bağlamda esnafa, küçük işletmelere yaklaşık 11 milyar lira nakit kaynak sağlıyoruz. Ödemeler işletmenin yıllık cirosuna göre 20 ila 50 bin lira arasında değişiyor" dedi.



150 BİN İSTİHDAM

Genel teşviklerden çok verim sağlayacak teşvikler üzerinde çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, "23 ili kapsayan özel bir kalkınma planıyla ekonomiye can, vatandaşa iş, aş sağlayan cazibe merkezleri programını da başlattık. Bugüne kadar bu bölgelere 25 milyar liralık yatırım için müracaat geldi. 150 binin üzerinde vatandaşımıza, gencimize iş sağlanacak" dedi. İhracatçılar için de güzel bir haberi olduğunu belirten Yıldırım, "Bundan böyle limanlarda, tartı, tolerans, doğrulama, teyit gibi adlar altında alınan ücretler 60 liranın üzerine çıkamayacak. Böylece yıllık bu tip kalemlerden 75 milyon lira ihracatçının cebinde kalacak" ifadesini kullandı.



KONUT SATIŞI % 13 ARTTI KONUT SATIŞI % 13 ARTTI

Vergilerini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 indirim yapan yasa ile yurtdışında yaşayan vatandaşların veya yabancıların Türkiye'den konut veya işyeri satın almaları halinde KDV'den muaf tutulmasını sağlayan yasanın TBMM'den geçtiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Bu, konut sektörünü, canlandıracak, aynı zamanda dışarıdan Türkiye'ye döviz girişini de artıracak önemli bir karar" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, TBMM'de kabul edilen yasayla TEDAŞ borçlarının, tarımsal kredi alacaklarının ve çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının yeniden yapılandırıldığını belirterek, "Düzenlemelerin olumlu etkilerini görmeye başladık. Ocak ayında konut satışları yüzde 13 arttı" dedi.