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Motorine indirim!

  • Giriş Tarihi: 1.3.2017 16:14
Motorine indirim!
Motorine indirim!

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 7 kuruş indirim yapıldı.

Benzinin ardından motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.

Motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,70 liradan 4,63 liraya, İstanbul'da 4,64 liradan 4,57 liraya, İzmir'de 4,67 liradan 4,60 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

Benzine 24 Şubat'ta 11 kuruşluk indirim yapılmıştı.