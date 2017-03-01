STK’lar istikrara ‘evet’ dedi

Güçlü lider ve istikrar için sanayici, ihracatçı, esnaf, iş dünyası temsilcilerinden art arda “evet” açıklaması geliyor. Son olarak iş dünyasının belkemiği STK başkanları “evet” dedi

Türkiye'ye çağ atlatacak, ekonomik istikrarın garantisi olacak, yatırımcıların önünü açacak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tüm çevrelerin desteği artarak büyüyor. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iş dünyası arka arkaya desteklerini açıklarken, yeni sistemin refahın, kalkınmanın, ekonomik istikrarın güvencesi olacağı görüşü ağırlık kazanıyor. Lider vizyonunun sahaya yansıması ile birlikte Türkiye'ye duyulan güvenin de artacağını vurgulayan STK'lar, son 14 yılın kazanımlarını geleceğe taşımak için yeni sisteme destek verdiklerini ifade ediyor. Türkiye yeni hükümet sistemine hazırlanırken, sivil örgütler, iş dünyası temsilcileri Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekliliğini dile getirdiler.



ÜLKEMİZİN REFAHI İÇİN 'EVET'

İstanbul Ticaret Odası geçtiğimiz günlerde sistemin iş dünyasına yansımasına ilişkin bir bildiri yayımladı. Bildiride 'Ekonomi için, milli seferberlik için, ülkemizin refahı, insanlarımızın mutluğu için 'evet' diyoruz. Yeni bir anayasa istiyoruz, cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyoruz" çağrısı yapıldı.



HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN: MEVCUT SİSTEM KRİZ DOĞURUYOR

Hak-İş olarak, bir daha 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar yaşamamak için, hesap verebilen bir cumhurbaşkanlığı için, siyasi istikrar için referandumda 'evet' diyeceğiz. Emekçiler olarak, siyasi istikrarsızlıklardan ve yol açtığı ekonomik darboğazlardan, yolsuzluklardan ve vesayet yönetimlerinden çok çektik, büyük kayıplar yaşadık. Mevcut sistem krizler doğuruyor.



İTO BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR: GÜÇLÜ GELECEĞE DESTEK VERİYORUZ

Ülkenin aydınlık yarınları, refahı, güçlü geleceği için sisteme destek veriyoruz. Türkiye prangalardan kurtulacak. Türkiye'nin istikrarı için yeni sistemi destekliyoruz.



TİM BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ: DEĞİŞİKLİK ÜLKEYE İSTİKRAR GETİRECEK

Belirsizlik bitecek geleceğe güvenle bakacağız. 1990-2002 arasında koalisyon hükümetleri yönetiminde yüzde 3.6 büyürken, 2005-2015 yılları arasında, 2009 krizine rağmen ortalama yüzde 5.6 büyüdük. Getirilen değişiklik ülkemize istikrar katacak, geleceğe güvenle bakılmasını sağlayacak. Değişikliğin getireceği fırsatlar yurtdışında da anlatılmalı. Bu ülkemize fırsatlar sunacaktır. Bürokratik şikâyetler son bulacak.



TÜMSİAD BAŞKANI YAŞAR DOĞAN: DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTİYORUZ

Yeni sistem ülkeyi geliştirecek, büyümeyi hızlandıracak. Hantal devlet yapısı sona erecek. Türkiye yeni anayasa ve yönetim sistemiyle büyümeyi artıracak. Ekonomik istikrar büyük yatırımların devamı ve Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulması için 'evet' diyoruz.