Suudiler’den yatırım atağı

Türkiye’ye konut alarak gelen Suudi işadamları yatırıma başladı. İşadamı İbrahim Al Hussain, Düzce’de güneş enerjisi fabrikası kurdu. Adil Al Husayni 50 milyon dolara aldığı arazide konut ve tarımsal üretim yapmayı düşünüyor

Türkiye'nin güvenli liman olması ve Batı'daki İslamofobi akımı Suudi yatırımcıların rotasını Türkiye'ye çevirdi. Önce gayrimenkul alımıyla gelen Suudi sermayesi şimdi sanayi ve enerji yatırımlarına yönelmeye başladı. Suudi Arabistan'ın büyük holdingleri Düzce'de, Eskişehir'de, Trabzon'da fabrikalar kuruyor.



KONUT İNŞA EDECEK

Körfez sermayesine danışmanlık veren Rimall Invest Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tataroğlu, bir Suudi yatırımcının İstanbul'dan 20 milyon liralık AVM ve 20 milyon liralık bina satın aldığını anlattı. Edinilen bilgilere göre, adının açıklanmasını istemeyen Suudi işadamı aldığı binayı bir okula kiraya verdi. Tataroğlu, "Şirketin, yeni alımlar yapmak için 30 milyon liralık bütçesi bulunuyor" diye konuştu. Türkiye'ye arsa alarak giren son Suudi Arabistanlı işadamı ise Adil Al Husayni oldu. Adil Al Huseyni Holding isminde şirketi olan Husayni, 50 milyon dolarlık arsa satın aldı. İşadamı, İstanbul ve Yalova'dan aldığı arsalar üzerine önümüzdeki dönemde konut projeleri yapmayı planlıyor. Türkiye'ye yatırım yapan bir diğer Suudi işadamının da İbrahim Al Hussain olduğu öğrenildi.



GÜNEŞ ENERJİSİNE GELDİ

1.5 milyar dolarlık fonu yöneten Al Hussain Investment şirketinin sahibi İbrahim Al Hussain, bir Türk yatırımcıyla ortak Eva Energy şirketini kurdu. Şirket, güneş enerjisinde kullanılan solar film üretimi yapıyor. Rimall Invest Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tataroğlu, Eva Energy'nin güneş enerjisi sektörünün hammadde açığını Türkiye'de üretmek üzere Düzce'de 3 milyon euroluk fabrika kurduğunu söyledi. Tataroğlu, Al Hussain Investment Holding Başkanı İbrahim Al Hussain'in, Suudi Arabistan'da hayvancılık ve tarım makinaları distribütörlüğü yaptığını belirtti. Tataroğlu, "Şirketin ayrıca 5 hastanesi, 6 oteli ve Dubai'de de konut projeleri bulunuyor" dedi.







BOĞAZ'DA DÖRT YALI ALMAK İSTİYORLAR

Rimall Invest Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tataroğlu, Suudiler'in en büyük talebinin Boğaz'daki yalılar olduğunu belirterek, "4 yalı için görüşmeler sürüyor. Elemanlarımız gelen işadamlarını gezdiyor" dedi.