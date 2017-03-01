Yerli kömürde 8 bin megavat daha devreye alınacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; yerli kömürle işletilen bin megavatlık bir santral, 30 yıllık ömrü boyunca 6 milyar doların yurt içinde kalmasını sağlıyor. Berat Albayrak, elektrik üretiminde geçen yıl yerli kaynaklarla rekor kırıldığını, yerli kömürden elektrik üretiminin ise bir önceki yıla göre yüzde 23 arttığını açıklamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerinden derlenen bilgilere göre; enerjide yerli kaynakların kullanımının artırılması anlayışıyla, farklı bölgelerdeki yeni kömür sahaları değerlendirilecek.



720 megavatlık elektrik üretim santrali kurulacak Çayırhan B sahası ve termik santralinin 30 yıl süreyle özel sektöre devredilmesi ihalesiyle başlayan bu süreç, Eskişehir Alpu'da 4 bin megavatlık, Afyon Dinar'da bin 400 megavatlık, Tekirdağ'da bin megavatlık ve Kırklareli'nde 800 megavatlık yeni sahaların özelleştirilmesiyle devam edecek.



BİN MEGAVATLA 30 YILDA 6 MİLYAR DOLAR



Arz güvenliği sağlayan yerli kömürle daha düşük maliyetlerle elektrik üretimi yapılırken, aynı zamanda Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına da katkıda bulunuluyor.



Yapılan hesaplamalara göre, bin megavatlık elektrik santralinin işletilebilmesi için 2,7 milyon ton kömür gerekiyor. Bu santral ithal kömürle kurulduğunda, ithal kömüre yılda 200 milyon dolar ödeniyor. Söz konusu santral yerli kömüre dayalı olarak işletilirse, bu rakam yurt içinde kalıyor. Böylece bin megavatlık bir santral, 30 yıllık ömrü boyunca 6 milyar doların Türkiye'de kalmasını sağlıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının temel projeksiyonlarında ön plana çıkan yerli kömür, "en fazla istihdam yaratan enerji yatırımı" olarak dikkati çekiyor. Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü 31 Ocak 2017 itibarıyla 78 bin 529 megavat seviyesinde bulunuyor. Bu kapasitenin 9 bin 870 megavatı yerli kömür santrallerinden oluşuyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının temel projeksiyonlarında ön plana çıkan yerli kömür, "en fazla istihdam yaratan enerji yatırımı" olarak dikkati çekiyor. Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü 31 Ocak 2017 itibarıyla 78 bin 529 megavat seviyesinde bulunuyor. Bu kapasitenin 9 bin 870 megavatı yerli kömür santrallerinden oluşuyor.

BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI



Bakan Albayrak, elektrik üretiminde geçen yıl yerli kaynaklarla rekor kırıldığını, yerli kömürden elektrik üretiminin ise bir önceki yıla göre yüzde 23 arttığını açıklamıştı.