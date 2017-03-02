Operatörlere 10 alan da teşvik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Aka, uluslararası operatörlere yatırımlarını artırmak için 10 alanda teşvik verileceğini açıkladı

Dünya Mobil Kongresi'nde uluslararası operatörlere Türkiye'deki yatırım fırsatları anlatılarak yatırım için 10 teşvik sıralandı. Google, Facebook, Huawei, General Mobile, Samsung, Ericsson gibi dünya çapında faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile bir araya gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Türkiye'nin yatırımcılar için çok cazip imkânlar sunduğunu anlattı. Türkiye'de telekomünikasyon pazarının 83 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını söyleyen Aka, "Cazibe Merkezleri teşvik programında yer alan teşvikleri daha da genişleterek, ülke geneline yönelik Veri Merkezleri Teşvik Programı haline getirmeyi düşünüyoruz" dedi.



SEKTÖRÜ 3 KAT BÜYÜTECEK

Yöneticilere veri merkezleri konusunda çıkarılan teşvik paketi hakkında bilgi veren Aka, sektörü 3 kat büyütmeyi hedefleyen proje hakkında bilgiler paylaştı. Veri merkezi projeleri ile 2023 vizyonu doğrultusunda sektörün GSYİH içindeki payının yüzde 2.9'dan 8'e çıkarılması hedefine ulaşmak için adımlar atıldığını söyleyen Aka, "Cazibe merkezleri teşvik programı kapsamında 23 ilimiz için özel bir hesap oluşturduk. Yatırımcılarımız, bu 23 il içinde en az 5 bin metrekare beyaz alanlı veri merkezi kurarlarsa, aylık elektrik giderlerinin KDV hariç yüzde 30'u 10 yıl süreyle, yine fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti de bu hesaptan karşılanacak" dedi.



VERGİ MUAFİYETİ DE GETİRİLECEK

Arsa kullanım hakkı, elektrik, kredi, SGK, fiber altyapı kurulum desteği ile vergi indirimi, Ar-Ge teşviki, teknoloji girişim sermayesi desteğinin verileceğini söyleyen Aka, "Yurtdışından ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti de vereceğiz" dedi. Aka, "Veri Merkezleri Teşvik Programı konusundaki çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.