Halk cezayı kesiyor

Hollanda’nın insanlık dışı muamelesinin ardından hükümet ekonomik yaptırımları tartışırken, halk ve iş dünyası tepkisini gösterdi. Amsterdam turlarına rezervasyonlar durdu, tarımsal ürünlerin ithalatı askıya alındı

Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk konsolosluğuna girişini insanlık dışı muamelelerle engellemesi ve sınırdışı etmesi, demokratik hakları için mücadele veren gurbetçi vatandaşlara da polislerin köpeklerle saldırmasının üzerine ilk tepki Türk halkı ve iş dünyasından geldi. İş dünyası, Hollanda'dan aldığı süt tozu, canlı hayvan, ekipman, tarımsal ürünler ve çiçek ithalatını durdururken, geçen yıl 88 bin Türk turistin gittiği Hollanda Amsterdam turlarına olan talep durdu. Nisan-mayıs aylarında yönelik satılan paketlere iki günde yüzde 15 oranında iptal geldi.

5 BİN TÜRK TURİSTİ KAYBEDEBİLİR

Hollanda polisinin gurbetçi vatandaşlara yönelik saldırıları Türk turistte büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerin ardından Türk halkında güvenlik endişesi oluştuğunu belirten turizmciler, "'Hollanda can güvenliğimizi sağlayabilir mi?', 'Ülkeye girişte nasıl bir muameleyle karşı karşıya kalırız?' şeklinde telefonlar alıyoruz. Talepler durdu. Gerilim devam ederse Hollanda en yoğun sezon olan nisan-mayıs aylarında, kişi başı 1.200 dolar harcayan, yaklaşık 5 bin Türk turisti kaybedebilir" dedi.

ORTAÇAĞ'DA MI YAŞIYORUZ?

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Hollanda'nın insanlık dışı tavır gösterdiğini belirterek, "Bunlar Ortaçağda mı yaşıyor?" şeklinde tepki gösterdi. Hollanda halkının bu muameleye karşı tavır koyacağına inandığını belirten Ulusoy, ülkeden gelen turist sayısında düşüş olmayacağına inandığını ifade etti. Ulusoy, "Avrupalı turist, diplomatik krizden dolayı Türkiye'den vazgeçmez" dedi. İPTALLER YÜZDE 15'İ BULDU Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da yaşanan gerginlikten turizm sektörünün etkilendiğini belirterek, Hollanda-Amsterdam paketlerine olan talebin iki gündür durduğunu aktardı. Onaran, "Henüz iptal almadık ancak gerginlik devam ederse iptaller de gelecektir. Biz de alternatif noktalara yönlendiririz" ifadelerini kullandı. Anı Tur Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çilsal da nisan-mayıs aylarının Hollanda Amsterdam tur paketi satışlarında en yoğun sezon olduğunu hatırlatarak, "Rezervasyonların yüzde 15'ine iptal geldi. Yüzde 45'lik bir kısmı da farklı ülkelere kaydırdık" diye konuştu.

TARIMDA SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLİYOR

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, özellikle hayvan besisinde kullanılan tarımsal ürün, suni tohumlama için sperma, süt tozu ve üretim için gerekli ekipman alanında Hollanda'dan ciddi ithalat yaptıklarını ancak yaşanan bu insanlık dışı uygulamanın ardından ürün alımını durdurduklarını söyledi. "Bugün bütün üyelerimize bir yazıyla Hollanda'dan herhangi bir mal ya da ürün alınmaması çağrısı yaptık. Yapılan sözleşmeleri de iptal etmeye hazırlanıyoruz. Hollanda menşeli hiçbir ürünü almayacağız" diyen Tunç, yaşanan süreç karşısında en azından ekonomik olarak tepki verilmesi gerektiğini belirtti. Tunç, "Biraz daha fazla ödeyip farklı pazarlara yöneleceğiz. Sıkıntı yaşamayız. Gerekirse daha pahalı ürün alırız ama yapılan bu müdahaleyi tepkisiz bırakmayız" diye konuştu.

SÜTÇÜLER ÜRÜN ALMAYACAK

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, Hollanda'nın skandal tavrının ardından Edirneli süt üreticileri olarak Hollanda menşeli hayvansal ürün kullanmama kararı aldıklarını bildirdi. Hayvancılık sektöründe Hollanda firmalarının ağırlığı olduğunu belirten Suiçmez, "Hollanda menşeli ülkemize giren başta çok miktarda buzağı maması var. Bunun yanında Hollanda'dan gelen hayvan döllemek için sperm tohumları var. Benim üreticilerime tavsiyem; bunları kullanmayalım" dedi.

ÇİÇEKÇİLER İTHALATI DURDURDU

Holanda'ya bir tepki de çiçekçilerden geldi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, çiçekçi Selman Sertbaş, Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tutumunu bu ülkeden ithal edilen çiçekleri satmama kararı aldı.