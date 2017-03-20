Avrupa’nın dinamosu Türkiye’yi kıskanıyor

Enerji Bakanı Albayrak, Almanya’nın Türkiye’yi ekonomik büyümesi yüzünden kıskandığını söyledi. Albayrak, “Avrupa’nın dinamosu olan ülkenin rakibi olmaya doğru ilerliyorsanız bir kıskançlık oluşacaktır” dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, referandum öncesinde iş kadınlarıyla bir araya geldi. İsim vermeden Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik gelişmesi nedeniyle kıskandığını belirten Albayrak, "Avrupa'nın dinamosu olan ülkenin, bölgesel ve küresel her alanda, rakibi olmaya doğru hızla ilerliyorsanız doğal olarak en basit esnaf tabiriyle bir 'kıskançlık' oluşacaktır" dedi.



PASİFİK'TE ÇARPIŞMA

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen toplantıda halk oylamasına sunulan yeni anayasayla ilgili bilgilendirmede bulunan Albayrak, şunları söyledi:

Dünyada yeni bir kırılmanın yaşandığı bir dönemle karşı karşıyayız. Tüm dinamikler öyle hızlı değişti ki, son 15 yılda küresel dünyanın egemen ekonomik ilkelerinin tamamında müthiş bir kırılma var. Bu kırılma bizi öyle bir noktaya götürüyor ki, önümüzdeki 10 yılda uluslararası birçok uzmanın tespitiyle büyük bir çarpışmayla karşı karşıyayız. Nedir bu çarpışma? Ekonomik bir çarpışma mı? Siyasi bir çarpışma mı, güvenlik çarpışması mı? Bugün seçilen son Amerikan hükümetinin başkanın da resmi anonsusuyla birlikte önümüzdeki 10 yılda bir Pasifik çarpışmasına doğru gidişatla ilgili hiçbir şüphe yok artık.

2020'leri konuştuğumuzda dünyanın en büyük ekonomisi bütün reel rakamlara göre Amerika'nın olmayacağı yönünde hiçbir şüphe kalmadı. Bu istikamet nereye gidiyor. Gelecek 10 yılda sadece Çin değil, Çin ve Hindistan'ın ekonomik büyüklüğü gayrisafi milli hasılanın toplamı G7 ülkelerini geçiyor. Yine bu iki ülkenin sadece nüfus olarak toplamı 3 milyar olarak dünya nüfusunun yarısını teşkil ediyor.

Dünyadaki ekonomik dinamikler artık geçtiğimiz yüzyılın ezberleriyle okunma ihtimali kalmadı. Önümüzdeki mayıs ayında bu modern İpek Yolu adıyla adlandırılan resmi açılış ve temel atma töreninin yapılacağı Pekin'e davet edilen 15 ülke liderinden biri Cumhurbaşkanımız. Bu yeni bir dönemin başlangıcı. Bunu doğru bir şekilde okumamız lazım.



15 TEMMUZ'U YENİKAPI'DA GÖMDÜK

Bunun nedeninin tamamen duygusal olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz Avrupa'nın dinamosu olan ülkenin, bölgesel ve küresel her alanda rakibi olmaya doğru hızla ilerliyorsanız, doğal olarak en basit esnaf tabiriyle bir "kıskançlık" oluşacaktır. Bunun level'ını artık siz artırın. Engel olma, çelme takma, şunu yapma, bunu yapma... Eski Türkiye'nin korkularını, eski Türkiye'nin endişelerini, eski Türkiye'nin dilini ve söylemini 15 Temmuz'dan sonra Yenikapı'da tüm ülke olarak gömdük.



DÜNYA GÜÇTE GÖMDÜK. KIRILMA YAŞIYOR

Bu yeni dönem 500 yıl önce dünya ekosisteminde başta güç olan ekonomik ana dalları artık coğrafik keşifler eliyle doğudan batıya kaydığı resmin yeni bir kırılma yaşadığını ortaya koyuyor. Bu projeyle birlikte Pekin'den Londra'ya kadar dünya nüfusunun ve ekonomisinin üçte ikisini barındıran bu ekosistem çok başka bir dönemi artık açacak. Toplumun kahir ekseriyeti ezici çocuğunluğunun, hele hele 15 Temmuz'dan sonra tüm bu resmin çok net farkında olduğunu hissediyorum.