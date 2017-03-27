81 ile doğalgaz için geri sayım başladı

Türkiye’nin 81 ilinin tamamının doğalgaza kavuşması için kalan son iki ihale bugün ve yarın yapılacak. Bu kapsamda, Artvin için altı, Hakkâri ve çevre illeri için dört şirket şartname aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) Artvin doğalgaz dağıtım ihalesi için 6, Hakkari, Şırnak, Cizre, İdil, Silopi ve Yüksekova doğalgaz dağıtım ihalesi için 4 şirket şartname satın aldı. Bu ihalelerin tamamlanması ile 2018 itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde doğalgaza erişim sağlanacak. EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, Artvin'e yönelik bugün saat 14.30'da yapılacak doğalgaz dağıtım ihalesi için AKMERCAN, Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ, Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri AŞ, Fernas İnşaat AŞ, Arsan Arıtma ve İnşaat AŞ, AL-ÖZ Mühendislik olmak üzere 6 firma şartname satın aldı. Aynı zamanda, 28 Mart Salı günü 14.30'da gerçekleştirilecek ve Hakkari, Şırnak, Cizre, İdil, Silopi ve Yüksekova'ya doğalgaz ulaştırılmasını sağlayacak ihale için AKMERCAN, Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ, Fernas İnşaat AŞ ve M.B.D. İnşaat olmak üzere 4 firma ihale şartnamesini aldı.



2018'DE ARZ BAŞLAR

EPDK'nın kurum hizmet binasında yapılacak doğalgaz dağıtım ihaleleri şartnamesine göre, ihaleyi kazanan firma Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) iletim hattının hazır hale getirilmesinden itibaren 6 ay içinde yatırıma başlayacak ve en geç 18 ay içinde söz konusu bölgelere doğalgaz arzını sağlayacak. Böylece, 2018 yılı içerisinde Türkiye'nin 81 iline doğalgaz arzı sağlanmış olacak.



250 İLÇEYE DAHA DOĞALGAZ

Türkiye'nin 76 ilinde konut ve sanayide doğalgaz kullanılıyor. Son olarak geçen yıl aralıkta yapılan Ağrı ve Tunceli doğalgaz dağıtım ihalelerinin yapılmasının ardından, lisanslama çalışmaları devam ediyor. Bu illere de 2018 itibarıyla doğalgaz arzının sağlanması planlanıyor. Halihazırda doğalgaz kullanan 350 ilçeye ek olarak, gelecek iki yıl içinde 200-250 yeni ilçeye daha doğalgaz ulaştırılması hedefleniyor.