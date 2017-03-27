Dolar son 1 ayın en düşük seviyesinde

Yaklaşık 1 aydır 3,60-3,68 seviyelerinde hareket eden dolar, haftanın ilk gününde 3,59 seviyesine kadar geriledi.

Piyasalar geçen hafta ABD'de sağlık yasası oylamasına odaklandı ve oldukça sakin seyretti. Dolar/TL buna paralel hafta boyunca 3,60-3,64 dar bandında yatay bir seyir izledi.

Geçen hafta son işlem gününü 3,6190 seviyesinden kapatan dolar/TL, bu sabah 3,5900'ı gördü. Kur, 3,60 seviyesinin hemen altında hareket ediyor.

Euro ise, 3,90'ın üzerinde seyrediyor.

TRUMP'IN İPTAL KARARI ETKİLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ilk büyük yasa teklifi olan sağlık tasarısını Kongre'den geçirememesinin ardından dolarda görülen değer kaybına paralel dolar/TL de 3.60'ın altına gerilerken, dış piyasalardaki gelişmeler takip ediliyor.

MERKEZ'İN HAMLELERİ TL'Yİ GÜÇLENDİRİYOR

Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın zirvesinde tutmaya devam etmesi de TL'yi destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.

FONLAMA MALİYETİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın zirvesinde tutmaya devam etmesi de TL'yi destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.

TCMB, para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini son PPK toplantısında 75 baz puan artırması sonrasında bu artışı likidite adımlarıyla fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı.

Ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 11.33 seviyesine yükseldi.