Oruç Reis Akdeniz’e iniyor

Önceki gün Türkiye'nin milli enerji stratejisini açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, yeni politikanın en önemli ayağı olan petrol arama konusunda düğmeye bastı. Denize inmek için gün sayan MTA Oruç Reis
gemisinin son denetimlerini yapan Albayrak, "Barbaros Hayrettin gemimizle Karadeniz'de, Oruç Reis ile de bu ay içerisinde Akdeniz'de, hem iki boyutlu hem üç boyutlu sismikle denizlerimizi durmadan arayacağız" dedi.
AGRESİF SÜREÇ YAŞANACAK
Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak aramacılık ve sondaj noktasında daha yoğun çalışmalar yapılacağını ifade eden Albayrak, "Allah nasip etti, 16 Nisan'dan önce tamamladık ve gemimizi denize indiriyoruz. Bunun ilk adımlarını geçtiğimiz dönemde Barbaros Hayrettin Paşa gemimizle atmıştık. İkincisinin de ismini iki kardeşe eş olsun diye koyduk" dedi. Albayrak, Türkiye'de "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında aramacılık ve sondaj çalışmalarında bundan sonra daha agresif bir süreç yaşanacağını belirtti.
YERİNDE İNCELEYECEK
Kendisinin de sondaj ve arama faaliyetlerini yerinde izleyeceğini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti: "İnşallah bu ay sonu itibarıyla Akdeniz'de daha yoğun bir mesainin başlayacağı süreci takiben açıkladığımız politika çerçevesinde tedarik edeceğimiz, kendi portföyümüze katacağımız yerli arama sondaj gemisiyle Akdeniz ve Karadeniz'de çok yoğun bir stratejiyle kuyu kazmaya başlıyoruz. Bunun neticesinde önümüzdeki yıllarda etrafımızdaki denizlerde çok daha somut ve ülkemizi sevindirecek gelişmelere hep birlikte şahit olacağız. Ne kadar ararsanız, ne kadar çalışır ve mesai ortaya koyarsanız, o kadar netice alırsınız. Bunun için artık geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'nin sistematik altyapı sorunlarını, özellikle enerji ve maden politikalarında çözen bir siyaset için 'Büyük Türkiye', 'Güçlü Türkiye' diyoruz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız diyoruz."
YÜZDE 90 YERLİ
"Oruç
Reis gemisi yüzde 90'dan fazla yerlilik oranıyla, yerli firmalarımızın katma değer noktasında ortaya koyduğu emeğin ve alın terinin bir ürünü" diyen Albayrak, şöyle devam etti: "Önümüzdeki günler güzel, Türkiyemiz açısından müjdeli günlere gebe. Biz hiç durmadan çalışacağız, yakında daha güzel haberlerle sizlerle birlikte olacağız."
20 BİN METRE DERİNE İNECEK
Gemiyle yapılacak 2B/3B sismik araştırmalar ile deniz tabanında 20 bin metreye kadar derinlikteki yapılar incelenebilecek. Gemide deniz tabanından numune almaya yarayan sistemler de yer alıyor. Hidrografik ve oşinografik çalışmalar için, deniz tabanında ayrıntılı haritalama ve görüntüleme yapılacak. Gemide bulunan ve deniz altında operasyon yapabilecek kablolu bir robotik sistemle bin 500 metreye kadar istenilen derinliklerde gözlem ve numune almak mümkün olabilecek. Bunun yanı sıra akıntı ölçümleri, su örneklemesi, CTD sistemi ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz ve araştırmalar da yapılabilecek.