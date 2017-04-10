'3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi' ihalesinin kazananı belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılan ihalede, teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesi süreci tamamlandı.



İhalede en yüksek puanı Yüksel Proje Uluslararası AŞ aldı. İhalede 10 günlük itiraz süreci başladı. Bu sürecin ardından 20 gün içinde firma ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanması planlanıyor.



4 FİRMA TEKLİF VERMİŞTİ



Proje ihalesinde 87,96 puan alan Tecnimont Civil Construction SPA 20 milyon 500 bin lira, 91,27 puan alan Italfer SPA-Sintagma Srl İş Ortaklığı 24 milyon 760 bin lira, 92,09 puan alan Arcadis-Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri AŞ İş Ortaklığı 32 milyon 950 bin lira ve 100 puan alan Yüksel Proje Uluslararası AŞ 28 milyon 835 bin lira teklif vermişti.



HATTAN GÜNDE 6.5 MİLYON YOLCU YARARLANACAK



Etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. İhale sürecinin ardından 1 yıl içinde mühendislik projelerinin tamamlanması planlanıyor. İstanbul Boğazı'nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, ortadan geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

DEV PROJENİN AYRINTILARI



Tünelin büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin bir ayağı, Avrupa Yakası'nda E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu aksında Hasdal Kavşağı'ndan başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu Yakası'nda Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.



Tünel, TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. YİD modeliyle yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa Yakası'nda İncirli'den, Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.



Avrupa Yakası'nda Hasdal Kavşağı'ndan Anadolu Yakası'nda Çamlık Kavşağı'na karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6,5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.