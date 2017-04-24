Otoda şov zamanı

Buyıl 16'ncısı düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 Fuarı'nı Basın ve VIP günü dahil ilk 3 gün sonunda 101 bin 278 kişi ziyaret etti.Bugünün ve geleceğin teknolojilerinin sergilendiği İstanbul Autoshow 2017, 30 Nisan saat 21.00'e kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açık tutacak. "Geleceğe Yakından Bakın" teması ile kapılarını açan fuarda, otomobil firmalarının yanı sıra teknolojiye yatırım yapmış, bu alanda faaliyet gösteren şirketler de katılıyor. Autoshow'da dikkat çeken yeni modeller şöyle: "Aston Martin Vulcan, Jeep Compass, Toyota Yaris, Opel Insignia, Ford Fiesta, Ford GT Race, Hyundai i30 ve Ioniq, Honda yeni Civic Type R ve NSXn, SsangYong XAVL konsept, Vision Mercedes- Maybach 6 konsept, Peugeot 5008, Alfa Romeo Stelvio, Lexus GT200h."İngilizefsanesi Aston Martin'in sürprizi, sadece 24 adet üretilen Vulcan oldu. Vulcan, 7 litrelik V12 motora sahip ve 800 bg güç üretiyor. Satış fiyatı 2.4 milyon pound olan bu özel otomobilin tamamı satıldı.Ford, Autoshow'da Ford GT modelini sergiliyor. 500 adet üretilen Ford GT'nin fiyatı 1-1.3 milyon dolar arasında değişiyor. Ford, bu özel otomobili sahibi İntercity Başkanı Vural Ak'ın izniyle sergiledi.Renault, Yeni Captur ve Koleos'un Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi. Renault'nun tasarım anlayışı ve gelecekteki teknolojisi hakkında ipuçları veren elektrikli bir GT olan konsept model TREZOR da sergileniyor. TREZOR, 2016'da "En Güzel Konsept Otomobil" seçildi.Mercedes-Benz, Autoshow'da geleceğin otomobillerini de tanıtıyor. Marka, Vision Mercedes-Maybach 6 konsepti ile geleceğin ipuçlarını şimdiden veriyor. Elektrikle çalışan konsept otomobil, 500 km'lik menzile sahip.