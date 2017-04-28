’e ’da 2.1 milyar dolarlık ceza verildi

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 28.4.2017 18:33 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 18:39
Volkswagen’e Kanada’da 2.1 milyar dolarlık ceza verildi

Yanıltıcı yazılım kullanarak emisyon testi sonuçlarını değiştirdiği ortaya çıkan Alman otomotiv üreticisi , ’daki 105 bin kişiye 2.1 milyar dolar ceza ödeyecek.

Yanıltıcı yazılım kullanarak emisyon testi sonuçlarını değiştirdiği ortaya çıkan Alman otomotiv üreticisi , 'daki 105 bin kişiye 2.1 milyar dolar ceza ödeyecek.

Yüksek Mahkemesi'nde daha önce açılan davaya bakan Hakim , emisyon skandalına karışan 2 litrelik dizel motorlu Volkswagen ve Audi araçları satın alan veya lease yoluyla kiralayan 105 bin kişiye, 5 bin 100 ila 8 bin dolar arası ödeme yapılmasına hükmetti.

Kanada'nın ve Ontario eyaletlerindeki yüksek mahkemelerde açılan davaların ardından 2.1 milyar dolarlık uzlaşma paketini kabul eden Volkswagen, belirlenen cezaları bugünden itibaren ödemeye başlayacak.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in 2015 yılında Kanada'da sattığı bazı araçlarda yanıltıcı bir yazılımla emisyon testlerinde manipülasyon yaptığı ve bu şekilde çevreyi 40 kat daha fazla kirlettiği açıklanmıştı.

Bunun ardından Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracının emisyon testi manipülasyonuna neden olan yazılımla donatıldığını kabul etmiş ve zararın karşılanması için 6,5 milyar avroluk bütçe ayırdığını duyurmuştu.

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Volkswagen’e Kanada’da 2.1 milyar dolarlık ceza verildi
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