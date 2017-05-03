İşte Erdoğan’ı tehdit eden FETÖ’cü TUSKON üyelerinin batıl inançları!

İddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu diğer 83 iş adamının ise örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmaları istendi.

Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Federasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik "FETÖ/PDY" soruşturması tamamlanarak FETÖ lideri Fetullah Gülen ve 35'i tutuklu 85 iş adamı hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 120 sayfalık iddianamede, İsa Akalın ve Emre Er adlı kişiler 'ihbar eden' sıfatıyla yer aldı. İddianamede 1 numaralı şüpheli olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gösterildi. İddianamede firari şüphelilerden FETÖ lideri Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör rögütü kurmak veya yönetmek" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıldan 25 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi.

ASLA THY UÇAKLARINA BİNMİYORLARDI

Gizli tanığın ifadesine yer verilen iddianamede, örgüt üyelerinin ekmeklerde büyü olduğu için Halk Ekmek'ten asla ekmek almadıklarını ve fişlenecekleri korkusuyla uçuşlarda Türk Hava Yolları'nı kullanmadıkları belirtildi.

Gizli tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede bir ifade dikkat çekti. Savcılık tarafından ifadesi alınan gizli tanık Boran örgüte ilişkin çarpıcı bilgiler paylaşarak, "FETÖ/PDY örgütü 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Amerika'dan örgüt liderinden aldığı talimatla darbe girişiminin bir senaryodan ibaret olduğu ve cemaatin bu olaylarda dahli olmadığı algısını oluşturmak için büyük çaba sarf etmektedir" ifadelerini kullandı.

HALK EKMEĞİNDE BÜYÜ VAR DİYE YEMİYORLAR

Örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra irtibat ve faaliyetlerini akıllı telefonların "Facetime" programıyla gerçekleştirdiğini anlatan gizli tanık, "Uçuşlarda THY'yi fişleneceklerini düşündükleri için kesinlikle kullanmıyorlar. İstanbul Halk Ekmeğin ürettiği ekmeği almazlar. Bu ürünlerde büyü olduğu algısı vardır" dedi.

FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYORLAR

Hürriyet'in haberine göre gizli tanık verdiği ifadede çarpıcı bir bilgiye de yer verdi. 15 Temmuz sonrası yapılan binlerce gözaltı ve tutuklamaya rağmen örgütün hala faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini anlatan gizli tanık, "Şunu net olarak söyleyebilirim ki 15 Temmuz olaylarından ve bunca gözaltı ve tutuklamalardan sonra dahi örgüt ayakta kalmak için faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. İşadamları kendilerini gizleyerek örgütü finanse etmeye, yandaş toplamaya ve algı oluşturmaya devam etmektedir" dedi. Gizli tanık KHK ile kapatılan derneklerin de gayri resmi olarak örgüte maddi ve manevi yardıma tüm hızlarıyla devam ettiklerini söyledi.

FARUK GÜLLÜ ÖRGÜT ADINA ÇOK İYİ PARA TOPLARDI

İddianamede yer alan başka bir gizli tanık olan "Demir" ise, Güllüoğlu Pastaneleri'nin sahibi Faruk Güllü'yü örgütün, "Şirin ve sempatik olarak" nitelendirdiğini söyledi. Geldiği her toplantıya koli koli baklava ile gelen Güllü'nün, "Yumuşak" tavırlarla örgüt adına çok iyi para topladığı iddia edildi.

"DEVLET SANA OPERASYON YAPACAK. ÜZÜLMENİ İSTEMİYORUZ"

Örgütün Güllü'yü uyardığını söyleyen gizli tanık, "Örgütün en önemli adamlarından biridir. Örgüt özellikle kendisine 'yurtdışına çıkmalısın, devlet sana operasyon yapacak. Üzülmeni istemiyoruz' diyerek baskı yapmaktadır" dedi.

7,5 YILDAN 15 YILA VARAN SÜRELERDE HAPİS

İddianamede aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, Faruk Güllü,İsmail Hakkı Kısacık, Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer, Salih Zeki Azak, Semih Sadır, Tolga Güven, Yüksel Nalbant ve Süleyman Düzgün'ün de bulunduğu diğer 83 iş adamının "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'nin örgüt üyeliği suçunun yanında "özel belgede sahtecilik" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisleri istendi.