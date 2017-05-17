Borsa İstanbul rekor kırdı!

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 96 bin 187 puandan tamamlarken, endeks ikinci yarıda 96 bin 629 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. BIST 100 endeksi saat 15.18 itibarıyla yüzde 0,28 yükselişle 96 bin 423 puandan işlem gördü.

BİR GÜNDE İKİNCİ REKOR!

14:08'de BIST 100 endeksi 96 bin 510 puanı görerek tarihi rekorunu yinelemişti.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 25,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,40 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,70 ile turizm oldu.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump ve politikaları ile ilgili tedirginliklerin risk iştahını azalttığını, bunun da gelişmekte olan ülke para birimlerine satış getirdiğini ifade etti.