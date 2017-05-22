Borsa’dan yeni kapanış rekoru 96.400

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.252,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,41, holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile spor oldu.

Haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerileme ve dünya borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 96.500 sınırına kadar çıktı. Bugün en yüksek 96.468,49 puanı gören endeksin rekoru 17 Mayıs'taki 96.629,15 puan olmuştu. Kapanış rekorunu bugün 96.400,03 puana taşıyan endeksin daha önceki rekoru ise 10 Mayıs'taki 96.194,20 kapanışıydı.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 96.500 direncini kırması durumunda 97.700 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, olası düşüşlerde ise 94.600 ve 93.400 seviyelerinin önemli destekler olduğunu kaydetti.