KOBİ’den 4 stratejik yatırım

Ar-Ge destekleri ve son çıkan stratejik yatırım teşviki KOBİ'lerde yeni bir dönüşüm dalgası başlattı. Katma değeri yüksek sektörlerde yatırımlarını artıran KOBİ'lere uluslararası devler de ortak oluyor. İlaç, otomotiv ve ağır sanayi KOBİ'lerin gözde yatırım alanları. İşte son günlere damgasını vuracak 4 stratejik yatırım...İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te Aslı Elif Tanuğur, Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu tarafından kurulan BEE'O, 2016 yılında 3 ton propolis üreterek 1.3 milyon TL ciro yaptı. Yatırımlarını katlayan BEE'O'nun 2017 hedefi 5 ton propolis üretimi ve 6 milyon TL'lik ciroya ulaşmak. Türkiye'de ilk defa yerli propolis üretmek adına kurulan BEE'O, arı ürünlerinde uzmanlaştı. Yeni kurulan şirket, propolis, arı sütü, bal, polen ve arı ürünleri içeren yüzde 100 doğal ve sağlıklı sürülebilir karışımlar üretiyor. BEE'O, Türkiye'de ilk defa yerli üretimini başlattığı propolis için TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından 2016 İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca Amerika'da da pazara sunulan Propolis Fındık Kakao Ham Bal karışımı birinci olarak, sofi Awards "Specialty Outstanding Food Innovation" ödülüne layık görüldü.Alman devi Merck, 50 yıllık deneyime sahip Turgut İlaç ile yüksek kalitede üretim için ortaklık yaptı. Merck, bu alandaki üretiminin bir kısmını Türkiye'ye taşıyacak. Merck EMA Başkanı Bert De Vet, "Yerli ilaç üretmek için buradayız. Türkiye'de son yıllarda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Pazar değeri olarak dünyada 16., Avrupa'da ise 7. sırada olan önemli bir ilaç pazarından söz ediyoruz. Türk hükümeti piyasaya lokal ilaçları getirme girişimine çok büyük destek veriyor. Bu da müşteri, tedarikçi olarak biz ve yasal makamlar arasındaki üçgende işimizi kolaylaştırıyor" dedi.AVL firması KOBİ'lerle birlikte ilk yerli sürücüsüz ve hibrit elektrikli araç teknolojilerini geliştirmeye başladı. Şirket, bu hedef için Sultanbeyli'de yeni bir Ar-Ge merkezi kurdu ve 100 kişilik mühendis ordusu oluşturdu. AVL Türkiye Genel Müdürü Umut Genç konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin yerli motor, transmisyon, elektronik kontrol ünitesi gibi kritik otomotiv alt sistemleri tasarımında öncü mühendislik firması olduk. İkinci Ar-Ge merkezimizde yapacağımız çalışmalarla 2018'de hibrid elektrikli, 2020'de ise sürücüsüz yerli araçları üretmiş olacağız."70'ten fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk yassı mamul üreticisi Tezcan, kurduğu yeni yatırım kompleksinde dünyada çok az sayıda imal edilebilen galvalume üretmeye başladı. Şirket, ekonomik olmasının yanı sıra yüksek korozyon dayanımına sahip olan galvalume ile hem iç hem de dış pazarda olan iddiasını artırdı. Galvalume ürününün Türkiye'deki ilk üreticisi olmaktan mutluluk duyduklarını anlatan Tezcan Direktörü Asiye Ay Çelik, "2016, kurumumuz için yeni yatırımların ve girişimlerin yılı oldu. Türkiye'de ilk olarak galvalume lisansını almak bizi çok mutlu ediyor. Üretimine başladığımız galvalume yurtdışında yapısal uygulamalarda, havalandırma sistemlerinde, beyaz eşya sektöründe ve daha pek çok sektörde tercih ediliyor. Bu ürünü ülkemizde de kullanımı yüksek bir malzeme haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.