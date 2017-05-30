Vatandaşa 5 fırsat

30 Mart 2017'ye kadar olan vergi, prim ve ceza borçları yapılandırılacakZora düşen vergi mükellefine 5 yıl taksit ve düşük faiz imkan ısağlanacakMuhtasar ile prim-hizmet belgesi birleşecek. Tek beyanname ve ceza olacak1997 ve daha eski model araçların borçları silinecekTüm cezalar e-Tebligat'la görülecek. Trafik cezasında indirim kaçmayacakgeçen 7020 sayılı yeni yapılandırma kanunu, vatandaşın yüzünü güldürecek.yasanın getireceği avantajları açıkladı:dönemini kapsayan yapılandırma kanunu diğerlerinden farklı. Darbe girişimi sonrası ekonomide meydana gelen yavaşlama, vatandaşların bu dönemde borçlarını ödemekte zorlanmalarını dikkate alarak bu düzenlemeyi yaptık.kanunlarına artık ihtiyaç kalktı. Vergisini düzenli ödeyenlere, zora düştüklerinde kolaylaştırılmış tecil müessesesi yoluyla 1 yıla kadar geriye dönük vergi borçlarını uygun şartlarla ödemelerinin önünü açtık.imkanı var, mali durumlarının kötülük derecesine bağlı olarak dahaile borçlarını ödeme imkanına sahip olacaklar. Sistemi 1 Ocak 2018'den sonraki borçlar için devreye soktuk.itibaren tüm Türkiye'de muhtasar beyanname ile bildirgeleriolarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinden almayı hedefliyoruz. Beyannamenin herhangi bir şekilde süresinde verilmemesi, eksik verilmesi gibi hallerde de tek ceza olacak.kapsamını genişlettik. Trafik para cezaları elektronik tebligat ortamında görülebilecek. Trafik cezası 1 aylık sürede ödenirse ilave indirim alıyor. Vatandaşlarımız sistemde bu tebligatı görecekleri içinve daha eski model araçlar hurdaya ayrılırsa,geçen yıl borcunu yapılandıranlara "Peşin ödemeler ile vergi dairelerine ödenmesi gereken birinci ve ikinci, SGK'ya ödenmesi gereken birinci taksit için son tarih" uyarısı yaptı. Ödemeler bu tarihe kadar yapılmazsa borçların tekrar eski haline döneceğini belirten"Bugün ve yarın vergi daireleri gece 24'e kadar, son vatandaşın ödemesi alınana kadar açık kalacak" dedi.