Vatandaşa 5 fırsat

30 Mart 2017'ye kadar olan vergi, prim ve ceza borçları yapılandırılacak
Zora düşen vergi mükellefine 5 yıl taksit ve düşük faiz imkan ısağlanacak
Muhtasar ile prim-hizmet belgesi birleşecek. Tek beyanname ve ceza olacak
1997 ve daha eski model araçların borçları silinecek
Tüm cezalar e-Tebligat'la görülecek. Trafik cezasında indirim kaçmayacak
Meclis'ten
geçen 7020 sayılı yeni yapılandırma kanunu, vatandaşın yüzünü güldürecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal,
yasanın getireceği avantajları açıkladı:
1 Temmuz 2016 ile 30 Mart 2017
dönemini kapsayan yapılandırma kanunu diğerlerinden farklı. Darbe girişimi sonrası ekonomide meydana gelen yavaşlama, vatandaşların bu dönemde borçlarını ödemekte zorlanmalarını dikkate alarak bu düzenlemeyi yaptık.
Yapılandırma
kanunlarına artık ihtiyaç kalktı. Vergisini düzenli ödeyenlere, zora düştüklerinde kolaylaştırılmış tecil müessesesi yoluyla 1 yıla kadar geriye dönük vergi borçlarını uygun şartlarla ödemelerinin önünü açtık. 5 yıla kadar taksit
imkanı var, mali durumlarının kötülük derecesine bağlı olarak daha düşük faiz oranları
ile borçlarını ödeme imkanına sahip olacaklar. Sistemi 1 Ocak 2018'den sonraki borçlar için devreye soktuk.
Yılbaşından
itibaren tüm Türkiye'de muhtasar beyanname ile bildirgeleri tek bir beyanname
olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinden almayı hedefliyoruz. Beyannamenin herhangi bir şekilde süresinde verilmemesi, eksik verilmesi gibi hallerde de tek ceza olacak.
e-Tebligat'ın
kapsamını genişlettik. Trafik para cezaları elektronik tebligat ortamında görülebilecek. Trafik cezası 1 aylık sürede ödenirse ilave indirim alıyor. Vatandaşlarımız sistemde bu tebligatı görecekleri için peşin ödeme indiriminden de yararlanmış olacak.
1997
ve daha eski model araçlar hurdaya ayrılırsa, MTV ve cezaları alınmayacak.
YAPILAN DIRANA SON FIRSAT
Bakan Ağbal,
geçen yıl borcunu yapılandıranlara "Peşin ödemeler ile vergi dairelerine ödenmesi gereken birinci ve ikinci, SGK'ya ödenmesi gereken birinci taksit için son tarih 31 Mayıs
" uyarısı yaptı. Ödemeler bu tarihe kadar yapılmazsa borçların tekrar eski haline döneceğini belirten Ağbal,
"Bugün ve yarın vergi daireleri gece 24'e kadar, son vatandaşın ödemesi alınana kadar açık kalacak" dedi.