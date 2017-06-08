Son dakika! Zeytinliklerle ilgili flaş gelişme

Meclis İçtüzüğü toplantısı öncesinde, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a gönderdiği mektuba ilişkin sorularını yanıtlayan Elitaş, Kılıçdaroğlu'nun siyasi etiğe ve ahlaka uymayan bir açıklama yaptığını söyledi.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun lider oldum diyebilmesi için önce kazanması gerekir." diyen Elitaş, AK Parti'nin 2002'den bu yana önüne gelen 12 sandıktan başarıyla çıktığını belirtti.

"KILIÇDAROĞLU, UZLAŞMAZ BİR TAVIRLA ANILACAKTIR"

Elitaş, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, kasetle geldiği genel başkanlıkta önüne gelen sekiz sandıktan sırtı yerden kalkmamıştır. Şu anda aşırı bir aşağılık kompleksi ile sekiz sandıktır kaybetmenin verdiği ruh hali içerisinde, vücut kimyası bozulmuş insanların göstereceği bir tavırla sayın Grup Başkanı'mıza edep ve adap dışı, sanki aşağılayacak bir tavır içerisinde. Düştükleri çukurdan çıkmak için böyle seviyesiz bir konuşma, uygun bir konuşma değildir. Açıkçası zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzlaşmaz tavrı tarihe geçmiştir. Baykal nasıl hizipçi olarak anılıyorsa Kılıçdaroğlu da uzlaşmaz bir tavırla herhalde anılacaktır."

Toplantıdan bir sonuç bekleyip beklemediklerine ilişkin soruyu yanıtlayan Elitaş, grup başkanlarının yapacağı toplantıda prensipte İçtüzük ile ilgili anlaşmaları durumunda kendilerinin daha rahat ve hızlı olmasına imkan sağlanacağını söyledi.

Meclis Başkanı'nın centilmence yaptığı çağrıya karşın Kılıçdaroğlu'nun tavrının centilmenliğe yakışmadığını ifade eden Elitaş, "Lider olabilmek için sırtını yerden kaldırman gerekir." dedi.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı'nın ve Adalet Bakanlığının HSK'yla ilgili bir düzenlemesinin görüşmelerinden sonra Meclisin 15 Temmuz'a kadar ara vereceğini belirten Elitaş, 15 Temmuz günü gerçekleştirilecek toplantının ardından Meclis'in okulların açılmasından sonraki güne kadar tatile gireceğini bildirdi.

"YA AYNEN KABUL EDİLİR YA DA DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLİR"

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı'nın köpürtülerek doğru olmayan bir şekilde "zeytin yasası" haline getirildiğini dile getiren Elitaş, "Bugün Komisyon Başkanıyla yaptığımız görüşmede üretim paketinin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenlemeleri komisyona çekecek. Diğer maddelerin İçtüzük 88'e göre görüşülmesine devam edilecek. Bu arada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığının bu konuyla ilgili görüşleri alındıktan sonra taraflarla da bu konular değerlendirilmiş olacak. En uygun, doğru bir düzenlemenin yapılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Elitaş, "Tasarıda zeytinliklerle ilgili bir madde kalmamış mı olacak?" sorusu üzerine, "Hayır öyle bir şey olur mu? İçtüzük 88'e göre komisyon o maddeyi yeniden görüşecek. Ya aynen kabul edebilir ya da değiştirerek kabul edebilir." dedi.



ZEYTİNLİK TARTIŞMASI BİTTİ



Zeytinlik düzenlemesi kurulda okundu ve geri çekildi.