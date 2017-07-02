İhracat 12 milyar doları aştı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin ihracatında kasım ayında başlayan yükseliş trendi haziranda da hız kesmeden devam etti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Gaziantep'te açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre haziran ihracatı yüzde 1.8 artışla 12.1 milyar dolar oldu. İhracat bu ay miktar bazında yüzde 4.1, ilk 6 ayda ise yüzde 12.6 artış gösterdi. Haziranda yurtdışı satışların lideri ihracatı yüzde 16.4 artışla 2.5 milyar dolara ulaşan otomotiv oldu. Otomotivi 1.4 milyar dolarla hazır giyim-konfeksiyon ile 1.3 miyar dolarla kimyevi maddeler takip etti.TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "8 aydır ihracatta artış açıklıyoruz. Haziranda da Ramazan Bayramı sebebiyle 2 iş günü eksik olmasına rağmen ihracatımızı artırmayı başardık. Atılım Yılı ilan ettiğimiz 2017'nin başından beri istikrarlı bir artış elde etmemiz bizler için büyük bir mutluluk kaynağı" diye konuştu. Net ihracatın büyümeye yarı yarıya destek vermesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Büyükekşi, "Önümüzdeki dönemde ihracatın katkısıyla daha da yüksek büyüme rakamları yakalayacağımıza olan inancımız tam" şeklinde konuştu.Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en fazla ihracat artışı yüzde 89.1 ile Rusya'da oldu. Büyükekşi, "Rusya'ya ihracatımızdaki artışta bu ülkeye yaş meyve ve sebze ihracatının 5 katına çıkması etkili oldu" dedi. Haziranda 122 ülkeye yapılan ihracat artarken, 109 ülkeye olan ihracat geriledi. En fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülkeye bakıldığında Almanya'ya ihracatımız yüzde 4.4, İngiltere'ye yüzde 2.1, İtalya'ya yüzde 1.8, ABD'ye yüzde 14.1 ve Irak'a ihracatımız yüzde ise 4.4 artış gösterdi. Haziran ayında AB'ye yapılan ihracat ise yüzde 2.8 arttı. AB'nin ihracatımızdaki payı 50.5 oldu. İlk 6 ayda ise AB'ye ihracatımız 3 milyar dolar artış kaydetti.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eğer Türkiye orta gelir tuzağına düşmeyecekse, bunu ihracata dayalı bir büyüme modeli ile sağlayabileceğini belirterek, "Yani orta gelir tuzağının ilacı ihracattır. Başka da bir formül yoktur" dedi. İhracatın kendileri için önemli bir alan olduğuna işaret eden Mehmet Şimşek, "İhracat konusunda üzerimize ne düşüyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu seferberlik anlayışını devam ettirmek istiyoruz. İhracatı tali yol görmemeliyiz. İhracat, işimizin ana omurgasını oluşturmalı. Siz dışarıya satıyorsanız içeride herkesle rekabet edersiniz. Başarının ölçüsü dışarıya mal satabilmek" diye konuştu.Dünya ticaretinden pay binde 9'a çıktıABD'nin ithalatında pay binde 3.1'e ulaştıAB'nin ithalatında pay yüzde 1.29 oldu