Borsada yabancı alımı 4’e katlandı

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi, jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen 2016'yı 630 milyon dolarlık net yabancı girişi ile yüzde 8.9 yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, 2017'nin ilk yarısında adeta tarih yazdı. Hükümetin, Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzere, ekonomiyi canlandırma adına sağladığı teşiviklerin meyvesini vermesiyle birlikte ilk çeyrekte yüzde 5 büyüyen Türkiye piyasalarına yabancı ilgisi katlandı.Yılbaşından bu yana geçen 25 haftalık süreçte, Borsa İstanbul'a net yabancı girişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 243 artarak 2 milyar 247 milyon doları geçti. Böylece, 2012 yılından bu yana en yüksek altı aylık yabancı girişi gerçekleşmiş oldu. Borsa İstanbul, yıl başından bu yana yüzde 28.5 ile dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası haline geldi. Net alım miktarındaki yaklaşık 4 katlık artış ve endeksteki yükselişin etkisiyle yabancıların hisse senedi portföyünün tutarı 48.3 milyar dolarla 29 Nisan 2016'dan bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı. Borsa İstanbul'da yabancı payı da yüzde 65'i geçerek 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.Türkiye piyasalarına yabancı ilgisi sadece hisse senedi ile sınırlı kalmadı. Yabancı yatırımcıların bu yılın ilk altı ayındaki tahvil- bono piyasasında net alımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 oranında artarak 3 milyar 614 milyon dolara ulaştı. Yabancının tahvil-bono portföyü ise 31 milyar 365 milyon dolarla 11 Kasım 2016'dan bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı.Yılın ikinci çeyreğinde büyümenin yüzde 5'i aşması beklenirken, Kredi Garanti Fonu uygulaması bankacılık sektörünün kârlılığına olumlu yansıdı. Sektör, bu yılın ilk 4 ayında net kârını yüzde 60 artırarak 17.5 milyar liraya çıkardı. Borsada ise bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 31.7'ye ulaştı. Yabancılar bu yılın ilk 5 ayında en yüksek net alımı 227.2 milyon dolarla Garanti, 211.1 milyon dolarla İş Bankası C hisselerinde gerçekleştirdi.Gelişmekte olan ülkelere yönelik iyimser havanın devam ettiğini belirten analistler, Türkiye'nin bu rüzgârdan faydalanırken, pozitif ayrıştığına da dikkat çekiyor. Yüksek gelen büyüme verisinin yanı sıra, kurdaki dalgalanmanın da bastırıldığını ifade eden analistler, ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentisinin de olumlu olduğunu ve bunun şirket bilançolarına da olumlu yansıyacağına vurgu yapıyor. 100 bin puanın üstünde tutunmaya çalışan endeksin, kısa vadede 106 bin puana çıkması bekleniyor.Yılbaşından bu yana yüzde 28.5 yükselen borsada, şirketlerin toplam piyasa değeri 168.3 milyar TL artarak, 584.9 milyardan 753.2 milyar TL'ye çıktı. Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek şirket 11 milyar 691 milyon TL ile Garanti Bankası olurken, onu 11 milyar 667 milyon TL ile Koç Holding ve 11 milyar 146 milyon TL ile Akbank izledi. Endeksteki yükselişin etkisiyle piyasa değeri 10 milyar lirayı geçen şirket sayısı borsa tarihinde ilk kez 25'e ulaştı.