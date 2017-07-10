Bakan Albayrak: Türkiye enerjide güvenli liman

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, İstanbul'daki Dünya Petrol Kongresi
'nin ikinci gününde yaptığı konuşmanın ardından twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak, Türkiye'nin enerji kaynağı olarak hayata geçirdiği projeler ile küresel yatırımlar için güvenli bir liman olduğuna işaret etti. Albayrak twitterdan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
"Sn. Cumhurbaşkanımız, Sn. Başbakanımız ve konuk devlet başkanlarıyla Dünya Petrol Kongresi'nin açılışını gerçekleştirdik. ?Petrol ve doğalgaz alanındaki en önemli etkinlik olan Dünya Petrol Kongresi'ne ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz.
Türkiye, doğalgaz sistem kapasitesini iki katına çıkarırken, bölgesinin en büyük depolama altyapısına sahip olmak için adımlarını atıyor. Türkiye, boru hattı projeleri ve LNG yatırımlarıyla kaynak çeşitliliğini artırıyor, arz güvenliğini teminat altına alıyor.
Türkiye, şeffaf, rekabetçi piyasa yapısı ve hayata geçirdiği projeler ile küresel yatırımlar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor. Türkiye, siyasi istikrarı, güçlü ekonomisi ve enerji politikaları ile küresel enerji ticaretinde en güvenilir partner konumuna geliyor.
Türkiye, enerjinin, bölgesel ihtilafların çözümüne katkı sağlaması, istikrarı güçlendirecek işbirliklerini artırması için sorumluluk alıyor. Türkiye bölgesinin arz güvenliği ve güçlü küresel işbirliklerinin teminatı için enerjide "Anahtar" rol oynuyor. "