Darbe olmasaydı gelirimiz 50 milyar lira fazla olurdu

BUGÜN NELER OLDU

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle Türkiye ekonomisinin sekteye uğratılmaya çalışıldığını belirterek, "15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı milli gelirimiz yaklaşık 50 milyar lira fazla olacaktı" dedi. Darbe girişiminin ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının siyasi kaygılarla Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü anımsatan Tüfenkci, "Mayıs 2016'da 2.9 milyon olan işsiz sayısı, 2016 sonunda 3.9 milyona kadar yükseldi" diye konuştu. Tüfenkci, 15 Temmuz'un sonrasındaki hafta borsa yüzde 13.3 değer kaybıyla 71 bin puana kadar geriledi. Borsa İstanbul'un piyasa değeri bir haftada 80 milyar lira azaldı.15 Temmuz'dan sonra suni algılarla turizme de zarar verildiğini anlatan Tüfenkci, Türkiye'ye karşı oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıya rağmen hızla toparlanma gerçekleştiğini söyledi.