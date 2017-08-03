Son Dakika Haberi! Yıllık enflasyon Temmuz'da %9.79'a geriledi

Tüketici fiyatları, temmuz ayında yüzde 0.15 artış gösterdi. TÜFE'de geçen yılın temmuz ayındaki yüksek artış nedeniyle yıllık bazda bu yılın temmuz ayı itibariyle enflasyonda zayıflama öngörülüyordu. Piyasanın aylık TÜFE değişim beklentisi; yüzde 0.56 düşüş ile 0.50 artış bandında yer almıştı.

TEK HANEYE GERİLEDİ!

Yıllık enflasyon ise temmuz ayında yüzde 10.9'dan yüzde 9.79 seviyesine indi. Böylece yıllık TÜFE, 6 ay sonra yeniden tek haneyi görmüş oldu.

Beklenti aylık %0.17, yıllık % 9.90 artış olmasıydı. Çekirdek TÜFE %9.20'den %9.60'ya yükseldi.



Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 86,67 ile PTT koli gönderme ücretinde olurken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 39,66 ile karpuzda görüldü.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK %0,15 ARTTI



TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,79 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,44 artış gerçekleşti.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %1,75 İLE LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %1,36, ulaştırmada %1,13, eğitimde %1,05 ve ev eşyasında %0,63 artış gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %3,51 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,71 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %15,24 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre alkollü içecekler ve tütün %14,14, sağlık %11,89, eğlence ve kültür %11,22 ve lokanta ve oteller %10,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %0,42 İLE TRB2 (VAN, MUŞ, BİTLİS, HAKKARİ)'DE OLDU



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %7,63 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %11,68 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %10,73 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.



Temmuz 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 271 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 80 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ÖNCÜ GÖSTERGELER DE DÜŞÜŞE İŞARET ETMİŞTİ

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul için hazırlanan 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksi, Temmuz ayı için gıda fiyatlarında yüzde 0,67 düşüşe işaret etti.

Bir diğer gösterge olan TÜRK-İŞ verileri ise Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarının 2017 Temmuz yında bir önceki aya göre yüzde 0,71 düştüğüne işaret etti.

Yılın ilk yedi ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 4,57 oranında gerçekleşti. Gıda fiyatlarının önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 9,34 oldu.12 aylık ortalama artış oranı ise yüzde 5,54 olarak hesaplandı.